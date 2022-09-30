快訊／青少年今起開放接種Novavax！指揮中心14:00說明

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/30）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。12~17歲青少年Novavax疫苗本週五（9/30）開放接種，家長若擔心mRNA疫苗副作，Novavax重組蛋白疫苗可作為另一選擇；國內邊境開放第一階段昨天上路，相關情況預期記者會中說明。

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根據9月初衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議建議，開放12至17歲青少年族群接種Novavax疫苗作為2劑基礎劑使用，2劑間隔至少4週以上，建議以同製程疫苗完成基礎劑接種；亦可提供作為12至17歲青少年追加劑接種使用。

指揮中心日前公布，9月30日開始，開放青少年接種Novavax，與最後一劑疫苗間隔至少12週以上，可與基礎劑不同廠牌。台大醫院醫師李秉穎說明，Novavax是基因重組蛋白疫苗，和先前AZ腺病毒疫苗、莫德納與BNT的mRNA疫苗不同；以往可能有人接種mRNA疫苗出現嚴重不良反應如心肌炎等，這種情況就可以用Novavax作為基礎劑、追加劑等完成後續疫苗接種。

昨日（9/28）開始邊境解封第一階段，包含入境總數放寬為每週6萬人次，入境取消唾液PCR改採快篩、居家檢疫改為全程可1人1室，並且全面恢復免簽國待遇機制等。並將視疫情發展，預期10/13實施第二階段，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，相關狀況預期記者會中說明。