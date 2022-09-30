遇見文青　台南西港悠活趣歡迎您來

▲2022年台南市西港區社區營造計畫成果展「西港藝鄉・遇見文青活動」10月8日、9日登場，歡迎全國民眾來台南西港吃美食、看表演。

記者林悅／台南報導

2022年台南市西港區社區營造計畫成果展「西港藝鄉・遇見文青活動」10月8日、9日登場，雙十連假不知道去哪裡，歡迎全國民眾來台南西港吃美食、看表演。

台南市西港區公所將於國慶連假10月8日-9日兩天上午9時至17時30分，在西港區中央公園舉辦「西港悠活趣」的在地特產推廣活動，結合地方文化及特色產業，並消費體驗推廣商圈特色，與台南市西港街區繁榮發展協會，連結在地特色店家，發展獨有市集特色。

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兩天的活動亦有豐富的舞台表演：夢幻泡泡秀、宮廷戲法魔術、大氣球特技秀，並邀請西港在地學校港明高中的儀隊擔任開場表演。現場也安排「藺草」編織吊飾、花磚「金獅」壓克力彩繪的DIY課程供民眾報名參加。

西港區長林耿漢表示，本次活動也結合社區營造計畫成果展，將社造成果的作品於開幕式中走秀展示，每個學員的特色手工藝品、絹印精彩呈現，另外特別邀請慶安社區媽媽唸歌團帶來的牛犁歌「防疫防災勸世歌」表演，透過唸歌方式傳遞防災、防疫的正確觀念，共同關心防災的重要性。

市長黃偉哲表示，規畫此活動，是為了促進地方經濟，並結合地方創生，推廣屬於西港的在地商品，這次市集與表演團體皆以台南在地為主，同時在活動兩天，公所也會發放市集的園遊券，數量有限，送完為止。邀請市民朋友於國慶連假兩天一同來西港走走！