遠見2022縣市總體暨永續競爭力　台南環境品質獲全國亞軍

▲遠見雜誌公布2022縣市總體暨永續競爭力調查，台南市環境施政耀眼，「環保與環境品質」勇奪全國亞軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

遠見雜誌公布2022縣市總體暨永續競爭力調查，台南市環境施政耀眼，「環保與環境品質」勇奪全國亞軍，太陽能光電再生能源裝置容量及太陽能光電成長量，更是全台最佳。



遠見雜誌2022縣市總體暨永續競爭力調查中環保與環境品質調查共有7個指標，包括垃圾回收率、平均每人每日一般廢棄物、空氣品質、地方環保單位投入、環保志工人數占縣（市）民比率、太陽能光電再生能源裝置容量、汙水處理及下水道普及。





台南市積極落實資源回收，推出創新源頭減量作法，包括女性內衣回收，藏金閣修復廢再家具標售賦予新生命。設置廚餘高速發酵場，快速將廚餘變成培養土，獲行政院長肯定並將台南模式推廣到全國。垃圾回收率提升3.78%。



推動陽光電城綠色能源，2019年起啟動陽光電城計畫，至2022年6月底太陽能裝置容量全國第一，備案容量達3.5GW。台南市成立「綠能科技產業推動中心辦公室」，統籌全市綠能政策及相關規劃。



空氣品質改善方面，持續精進「亮麗晴空計畫」，2020年、2021年連續兩年藍天日數突破8成，2022年第二季更高達97%。



2022年度環保志工人數7990人，較2018年環保志工人數5794人增加2196人，成長37.9%。污水處理率2021年度提升6.89%，增加幅度六都第一。





台南市不僅在《遠見雜誌》縣市評比上獲得肯定，在《今周刊》「2022永續城市SDGs大調查」亦獲得「最佳綠能發展獎」。也在2022首屆「亞太暨台灣永續行動獎」榮獲「亞太宜居永續城市獎」，台灣環境保護聯盟「2021年縣市永續環境施政評量」獲得全國第一，「2022全國縣市施政滿意度調查」市長滿意度和環保面向雙雙勇奪金獎。



市長黃偉哲表示，台南致力推動能源轉型、淨零排放成果，獲得民間單位肯定，感謝186萬市民及市府全體人員的努力。市府團隊會持續努力，打造台南成為宜居永續的美好城市。