新竹縣鄉鎮長「集體江湖救急」　專挑村里長下手！入群就成肥羊

▲新竹縣鄉鎮長陸續傳出遭詐騙集團鎖定，冒用身分向村里長詐騙。（圖／竹東鎮長張順朋提供）



記者陳凱力／新竹報導

2022全台9合一大選倒數，詐騙集團竟配合時事趁機操作，以政治人物假帳號冒名借款詐騙，「民代假帳號」繼續擴散，已由「立委」繼續滲透到「鄉鎮長」，讓民眾防不勝防。

新竹縣北埔鄉長莊明增日前發現，有不肖人士盜取他發放的農民曆中大頭照，創辦一個假分身後廣發訊息給北埔各村村長、代表以及社區理事長，問候「最近工作發展是否順利？」由於地方民代間多少有熟識，詐騙集團生澀的對話引起村長、代表、社區理事長們警覺。

詐騙集團再瞄準竹東鎮長張順朋，只是「假張順朋」出師不利，光叩門加好友就被同仁發現「有詭」，連群組都沒加進就被識破手腳。張順朋說，「假張順朋」同樣先聊聊生活、工作降低對方戒心，之後再以急需用錢提出救急需求，有民眾懷疑，提出把錢送到鎮長室要求，還會被詐騙集團藉口「待會要開會，不方便面交」。

▲北埔鄉長莊明增也遭冒用身分開新群。（圖／莊明增提供）

湖口鄉長陳能鎬也是「假分身」的受害者，詐騙集團以他的名義四處向村長借錢。新埔鎮長林保祿也被里長反映，「假帳號」冒用他身分向里長借錢。不過可能因地方基層勤於走動，民代與民眾間有一定的熟識度，求證相對容易，目前還未傳出有實質上的財物損失。

不過，詐騙集團以相同手法全台遍地開花，目前陸續已傳出在台中、花蓮、宜蘭、雙北，至少7地的縣市或區域首長，都被冒用名義詐騙，其中仍有被詐騙得逞的受害人。

詐騙集團一貫作法幾乎都是先盜用民代照片，創立假帳號，主動加里長LINE，噓寒問暖降低戒心後就開口「有急用」，對方若要求通話求證或面交，詐騙集團就謊稱「網路不通」、「要開會」，甚至交代受害人「幫忙保密」，警方提醒民眾小心。

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