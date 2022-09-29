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25歲新手媽遭詐騙「手抱娃兒要匯錢」　機警美女行員與警聯手阻詐

▲機警漂亮女行員發現年輕媽媽遭詐騙。（圖／八德警分局提供）

▲機警漂亮女行員發現年輕媽媽遭詐騙。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名25歲王姓年輕媽媽聽信群組「首席投資老師」，抱著娃兒衝進銀行打算匯款33萬元，還接受對方指令，以「房屋修繕」為理由應付警方跟行員，機警漂亮薛姓女行員與警方苦勸此為常見之假投資詐騙話術及手法，並再提供被騙案例後，王女才恍然大悟自己遭被詐騙，才打消匯款念頭。

▲不但通報警方還苦勸。（圖／八德警分局提供）

▲不但通報警方還苦勸年輕媽媽不要上當受騙。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所於28日14時許，接獲中國信託銀行薛姓女行員通報，稱疑似有遭詐騙案件。巡佐許曜麟、警員林夢庭到場了解，現場為一名王姓女子帶著幼女，表示在LINE認識一名「首席投資老師」，向其稱已幫很多人投資賺錢，將資金交給他操盤投資可穩賺不賠，王女聽信後就網路轉帳投資，剛開始時有小額獲利，所以在對方誘騙下再注入資金，並拍攝虛擬APP讓王女相信有高獲利。

▲員警舉出被騙案例終讓王姓女子放棄滙款。（圖／八德警分局提供）

▲員警舉出被騙案例終讓王姓女子放棄滙款。（圖／八德警分局提供）

後來「老師」謊稱說資金遭國稅局扣住，要再繳納資金才能贖回，要王女再匯款33萬元，並教王女匯款時如遇警方、行員詢問以房屋要修繕為匯款理由騙警方跟行員，王女便依其指示至銀行匯款，經警方查看雙方通話紀錄，王女才說是要投資用，警方與行員便苦勸此為常見之假投資詐騙話術及手法並提供被騙案例後，王女才恍然大悟自己一直在被詐騙，遂打消匯款念頭。

八德分局提醒民眾，詐騙集團常利用社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天建立感情，如遇類似穩賺不賠的高報酬投資標的更要提高警覺，可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。

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