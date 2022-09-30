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女控恐怖前男友騷擾　網神出IG辣照「愛我就給錢」風向一面倒

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲女子自稱性冷感，抱怨遭前男友騷擾，卻因她自po辣照，被網友罵破麻。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名身材火辣的女子在網路PO文，控訴前男友一直另開帳號私訊她，感覺像個「超級恐怖情人」，一開始不少網友罵前男友噁心，但突然有人丟出女子的IG辣照，還自行標註「愛我就給錢」，論壇風向倒向批評女子「PRO(破麻)」，一票網友遭女子提告，其中張姓等3人因未就事論事，30日被台北地檢署依公然侮辱罪起訴。

本案原告是在2021年12月間，在Dcard感情版發文，表示之前就跟男友說過她自己是性冷感，男友答應不碰才交往的，後來有次買了得來速沒地方可以吃，男友提議到旅館，她還有重複提醒男友不要有任何誤解，結果到了房間卻直接被脫衣服，我說「真的不要」，他還跟我說「你明明就想要」。

女子稱自己事後「飛奔逃離這段關係」，前男友持續傳訊息逼問人在哪，女子因此封鎖了各個聯繫方式，結果她在個人限動發了辣照後，也網友私訊「好久沒看到你這樣了」，後來還傳了自己的全名再收回，女子才知道前男友開了小帳號，痛批前男友是「一個嘴上說愛你、對你死纏爛打的人」。

網友們一開始也跟著罵前男友「噁心」，「騙去汽車旅館 真的很渣」，提醒女子「他好瘋狂，千萬小心」，過沒幾天，有網友神出女子的IG，並丟出幾張女子限動的辣照，有張穿著內衣的照片附文是「很怕月底沒有錢，ㄞ，趕快開始實施愛我就給我錢買內衣計畫」，並公布自己的銀行照號。

論壇上的風向馬上開始轉彎，質疑女子「討厭噁男，還開放抖內？」「身材也沒多好」，「妳男友確實有問題，但妳也沒好到哪去」，還有人直接說女子是「PRO」，有網友解釋這是指「破碗麻繩」，女子不甘受辱，控告十多名網友涉嫌妨害名譽，其中6人在北檢轄區，檢察官調查他們大部分的言論是在評論女子遭遇，並非無端誹謗，不過針對直接辱罵「破麻」的張姓等3名網友，則涉犯公然侮辱罪嫌遭起訴。

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