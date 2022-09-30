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星巴克店員最怕遇到「6種客人」　過來人一看秒懂：我也超討厭

▲高鐵會員點數可免費換商品。（圖／記者李宜秦攝）

▲星巴克。示意圖，非當事人．亦與本文無關。（圖／記者李宜秦攝）

記者曾筠淇／綜合報導

從事餐飲業常會遇到各種不同的客人和難題，壓力也特別大。就有一名在星巴克工作的女網友發文分享上班常遇到的6件事，讓她覺得壓力大，也感到無能為力。貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在Dcard上，以「星巴克店員心聲」為題發文，提到上班常遇到的6件事，首先，現在網路上有越來越多人會分享客製化飲品的文章，雖然他們希望客人能喝到好喝的飲料，但是一堆買一送一，每杯又都不一樣，而且客人只是單純看網路推薦，也不知自己到底是否喜歡，就會在櫃檯卡很久。

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第二，每次有買一送一活動，就會有人搶著請客付錢，結果也在櫃檯卡很久；第三，客人拿結帳隨行卡要付款、加值、載具、會員，但是哪個飲料或蛋糕要用星星換、哪個不換，卻等到已經結了才說；第四，客人從點餐到結帳就一直滑手機，導致點餐沒效率。

▲▼星巴克永和中正門市12月初將歇業。（圖／記者黃靖惠攝）

▲網友分享上班崩潰的6件事。（示意圖／ETtoday資料照）

第五，是店員已經說了好幾次「等音樂響再幫我感應喔！」結果客人還是一直感應；第六，是客人站在櫃檯前，被問要喝什麼時，就會大聲喊自己還在看。

原PO透露，這些都是每天會發生的事情，平時也就算了，但每次有買一送一的活動時，壓力都會特別大，且碰到這些狀況也實在無能為力。最後她也說，遇到天使客人真的會很開心，謝謝願意等待她、回應她的人。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「4真的遇到很多次，跟他講話不回，我就會安靜一直看著他」、「真的...站主機的心聲」、「我也常遇到6，真的很想巴蕊（打下去），還沒想好來點單幹嘛」、「我是路易莎的員工，我也超級討厭戴耳機點餐的人」、「服務業真的很辛苦，尤其是餐飲！我都對服務人員超客氣」。

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