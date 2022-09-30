妹子想「1個人吃Buffet」怕尷尬死　全場推爆了！曝爽歪2優點

▲妹子擔心自己一個人去吃Buffet會很尷尬。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人聚餐會選Buffet餐廳，用餐時段可以盡情邊聊邊吃。有女網友則是打算挑戰一個人吃吃到飽，卻忍不住在Dcard上求助，「請問，哪裡的Buffet吃到飽餐廳，是一個人吃也不會感到尷尬的？」結果，有不少人反而推爆一個人去吃Buffet，「超爽，位子大又不用一直尬聊」，話題引發熱議。

這位女網友以「一個人的Buffet吃到飽」為題發文，文中直呼「最近很想挑戰一個人吃吃到飽」，但想知道雙北哪一間吃到飽適合她，「一個人吃也不會感到尷尬的，真的極需要」。結果馬上有人留言，「我認真的回答妳，除非單人需要加錢，不然所有吃到飽都很適合一個人」，因為根本沒有時間看別桌在幹嘛。

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貼文也吸引過來人大推一個人吃Buffet，「我還蠻常一個人去饗食天堂的，一邊吃一邊看YouTube超爽，和其他人去要一直聊天，根本吃不了多少」、「越好吃、越貴，越適合一個人吃，吃到爽、吃到形象失控都沒有人管妳」、「自己一個人吃超爽，位子大又不用一直尬聊。」

還有網友表示，「上週六去天母漢來午餐，餐間休息時才注意到，周邊3～4桌都是一個人用餐。別擔心，一個人吃飯很正常，而且桌子大，可以一次拿好幾盤，光看就爽」、「唯一真的比較麻煩的是，包包需要隨身帶著，另外也擔心離位後被當成離開而收走，最好找一批一場次的那種比較好。」