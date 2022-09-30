他爆選里長「暗黑內幕」：牽勾仔利益龐大　下秒神轉被讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

近幾年越來越多年輕人參選里長，就有網友不禁好奇，這個位子到底有何吸引人之處？對此，新北市汐止區湖興里里長候選人郭書成揭露不少暗黑內幕，但同時也強調，「泡茶聊天的大有人在，但一些新型態的里長，努力以社區規劃的方式在改變地方。」

對於為何想選里長，郭書成表示，他個人想從政，想要在自主性高的位子、有穩定薪水，還能貢獻家鄉，「至於油水方面，確實會有一些業內情報，像是旅遊回扣有些人會收，應該也算公開的秘密，但就幾千、幾萬元，對我來說CP值很低，收幾萬塊賠一生，所以不收。」

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他透露，曾聽過比較大的里長界油水，即是土地利益，「像都更裡的『牽勾仔』，就是幫忙搜集同意書的中人，能夠獲取龐大的利益；或是開發案的土地徵收、新建案的產生等等，都會有一些利益在裡面。除此之外，一些傳統的台灣人仍會覺得里長是社區頭人、地方仕紳，會有榮譽感，所以熱愛參選。」

▲圖中人行道是他爭取來的。（圖／郭書成授權引用）

不過，郭書成話鋒一轉，直言這10年來，里長工作的性質有了很大的改變，「以前只要泡茶聊天打招呼，現在要送快篩、辦長照、打疫苗等」，甚至有些新型態里長，更以社區規劃的方式，努力地改變地方。

他簡單舉例道，像是交通改革、長照服務、親子活動及兒童玩樂權、送養動物等；另外，還會舉辦生態課程，讓里民認識周邊的環境。

▲▼社區長照服務、動物送養。（圖／郭書成授權引用）

對此，許多鄉民紛紛給予讚賞，直呼「好年輕的里長」、「推一個本人」、「台灣基層政治感謝有您的參與，希望台灣能多一點像您一樣有理想有抱負的年輕人」、「高中同屆幫推」。

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