秋老虎怒吼高溫37℃　下週北台變濕涼！國慶連假天氣出爐

▲副熱帶高壓籠罩下，全台今天到下週二高溫上看36度。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

秋老虎持續發威，「副熱帶高壓」籠罩下，全台今天到下週二高溫上看36度，明天到下週一是最熱的時候，局部地區最高溫會再推升至37度以上。下週三東北風增強，北台灣轉濕涼。另外中央氣象局也公布7日至9日的天氣狀況。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(30)日至下週二(4日)，中層大氣為「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，午後山區偶有局部零星降雨的機率。

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▲各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大。

各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大，中午前後紫外線「過量」及「危險」級。今日各地區氣溫：北部21至36度，中部23至36度，南部23至36度，東部21至35度。明日至下週一為「秋老虎」最盛期，局部地區最高溫會再推升至37度以上，應注意。

下週三(5日)清晨起，東北風漸增強，北台雲量漸增，轉有局部雨；氣溫漸降，北台濕涼；花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小。下週四(6日)大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；北台陰涼，其他地區氣溫略降。

另外根據氣象局10日報資料顯示，7日至9日東北季風影響，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。