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酷暑38℃！5縣市高溫燈號　周日首波梅雨到「午後2區遽變」

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今天全台熱如盛夏，台南、高雄、屏東上看38度。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今至週六，台灣在暖氣團內，各地晴朗「熱如盛夏」，南部高溫超過36度、台南、高雄屏東可能有38度高溫。下周一降雨漸停，北臺稍涼，下週二、三恢復晴朗穩定，氣溫回升。下週日「梅雨季」第一波鋒面抵達，中部以北及東北部轉有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，未來雨勢大小及抵達時間仍有不確定性。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至週六(4至6日)台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天「熱如盛夏」(北台高溫升至35度、中部35度、南部更達36度以上)，陽光下活動，應注意防曬、防中暑。今日各地區平地氣溫：北部21至35度，中部20至35度，南部20至36度，東部20至36度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲全台五縣市發佈高溫燈號。（圖／中央氣象局）

氣象局針對台南、高雄、屏東發佈橙色高溫燈號，中午前後高雄市、屏東縣近山區或河谷有38度極端高溫出現的機率；臺南市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，請注意。

下週(7)日「梅雨季」第一波鋒面，近中午前後抵達(左圖)，天氣遽變，中部以北及東北部轉有陣雨或雷雨，有較大雨勢，天氣轉涼；其他地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨。下週一(8日)下午起降雨漸停、轉多雲；北台稍涼。下週二、三(9、10日)各地恢復晴朗穩定，氣溫回升。至於鋒面抵達的時間，降雨的範圍及雨勢大小，各國(歐、美)模式模擬皆有差異(圖)，顯示仍有「不確定性」，需持續觀察。

▼3日20時歐洲模式(ECMWF)，模擬下週(7)日11時地面及降水(左)圖顯示，鋒面即將觸及台灣。美國模式(GFS)模擬下週日8時，鋒面速度較快，已影響台灣，但結構較鬆散，伴隨的降雨亦較少(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

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