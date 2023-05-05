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今明38度「台灣紅蕃薯」圖曝光　首波梅雨倒數2區午後驟變

▲▼高溫燈號 。（圖／記者葉國吏攝）

▲左圖：5日晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空有鬆散卷雲。中圖：4：40雷達回波合成圖顯示，伴隨極微弱的降水回波。右圖：4：30累積雨量圖顯示，東側山區飄零星雨（圖／三立準氣象.老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導　

今、明(5、6日)兩天台灣在暖氣團內，全台高溫晴朗，氣象局針對台南、高雄、屏東發佈橙色高溫燈號，有38度極端高溫出現的機率；週(7)日「梅雨季」第一波鋒面南下，近午天氣遽變，中部以北及東北部轉有陣雨或雷雨，有較大雨勢；下午氣溫驟降、北台轉涼。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(5、6日)兩天台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天「熱如盛夏」，陽光下活動，應注意防曬、防中暑。今日各地區平地氣溫：北部23至35度，中部21至36度，南部22至38度，東部21至36度。

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▲▼高溫燈號 。（圖／記者葉國吏攝）

▲熱到週六！日頭炎炎迎立夏。（圖／翻攝中中央氣象局）

氣象局針對全台11縣市發佈高溫燈號，今日中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市、台東縣地區，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，請注意。

下週(7)日「梅雨季」第一波鋒面南下，近午天氣遽變，中部以北及東北部轉有陣雨或雷雨，有較大雨勢；下午氣溫驟降、北台轉涼；其他地區亦轉有局部短暫陣雨。下週一(8日)北台稍涼，下午起降雨由北而南依序停歇、晚轉多雲。下週二至週四(9至11日)各地恢復晴朗穩定，氣溫回升。

▼氣象局針對台南、高雄、屏東發佈橙色高溫燈號，有38度極端高溫出現的機率。（圖／中央氣象局）

▲▼高溫燈號 。（圖／記者葉國吏攝）

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