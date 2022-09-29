快訊／NCC潑綠漆涉毁損獲無保請回　楊植斗喊：謝謝檢座

▲楊植斗因潑漆被帶回偵訊，檢方複訊後獲無保請回。。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

國民黨台北市議員參選人楊植斗29日跑到NCC大樓潑綠色油漆，痛批NCC變成民進黨打手，楊植斗隨後因依毀損罪被帶往派出所，移送檢方複訊後獲無保請回。



媒體人周玉蔻爭議言論引發外界熱議，其節目《辣新聞》因此遭民視取消聯播，NCC（國家通訊傳播委員會）昨也對《辣新聞》在中二補選未查證一事開罰40萬。

▲楊植斗到NCC門口潑漆。（圖／楊植斗提供）

楊植斗29日於臉書打卡在NCC大樓，照片顯示門口玻璃被潑綠色油漆。楊植斗表示，潑漆NCC請出來面對，選前的不實謠言，選後只輕罰40萬，若沒人有動作，周玉蔻最近的案子可能也要拖到明年才辦，「這樣的NCC甘淪民進黨打手，腦中眼中都是綠色，就讓我來幫你們服務，把辦公室全漆成綠色算了！」

楊植斗強調，「我做事、我負責，抗議NCC無能失職，沒能阻止媒體造謠影響選情，偷走我們的民主，請NCC重罰民視，並加速審議張淑娟女士的案子，讓周玉蔻這種人滾出媒體才是NCC該做的事。」

▲楊植斗到NCC門口潑漆。（圖／楊植斗提供）

楊植斗在NCC大樓潑綠色油漆後被帶往派出所，訊後無保請回，並且在臉書發文「謝謝檢座，無保請回」，並表示下午兩點在地檢署召開記者會，「說明我的想法，今天經歷了很多，也謝謝大家的聲援」。

▲楊植斗臉書發文感謝檢座。（圖／翻攝自Facebook／楊植斗）