產後按摩遭揉奶、摸該邊　色狼辯「護理師應該理解」遭打臉

▲按摩師稱「打通氣結」狂摸女子胸部、該邊，累犯遭判刑。（示意圖／pixabay）

記者黃資真／彰化報導

彰化一名護理師產後到按摩店按摩調理身體，蕭姓師傅卻以「打通氣結」為由反覆搓揉、按壓鼠蹊部，數度刻意碰觸女子的私密處及乳頭，丈夫氣得當面理論，蕭男竟辯稱「她是護理師這方面應該要理解」。經查發現蕭男早有妨害性自主前科，彰化地院依對受照護之人利用機會猥褻罪累犯，判處10月徒刑。

判決指出，蕭男與女友在彰化共同經營推拿按摩工作室，2020年11月14日下午，護理師小芬（化名）產後想要放鬆一下，前往該處按摩，並由蕭男負責。

蕭男先讓小芬脫下全身衣物，要她換上準備好的按摩衣及紙內褲，得知她是首次按摩，竟利用要推開氣結為由，反覆用手搓揉、按壓鼠蹊部、恥骨及胸部等敏感部位，不顧小芬多次拒絕，又數度刻意碰觸她的陰道口、肛門口才結束。

審理時蕭男辯稱，工作室是一個開放空間，隔壁床還有別人，如此荒謬的指控根本不可能發生，自己只有按到大腿內側，絕對沒有按到乳房及鼠蹊部。

根據小芬與蕭男對質的錄音內容，小芬表示一開始就有說因為月經要來，不要按胸部會痛，他卻執意要抓，蕭男卻稱「我認為妳是護理師比別人更了解」，強調這些過程都是必要的，另外小芬本身就氣血不通，所以才會痛。

法官認為，小芬一再詢問為何按摩鼠蹊部、胸部時，蕭男卻鬼打牆回應「沒有一直持續抓、每個客人都是這樣做的、因她有氣結」，未針對問題回應，因此辯詞不可採。加上蕭男過去就有妨害性自主前科，屬累犯，判處有期徒刑10月。可上訴。