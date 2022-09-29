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次世代疫苗往下開！10月中旬規劃下一輪　目標18歲以上都打

▲▼指揮中心9/28記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布今日有60.5萬劑次世代莫德納疫苗抵台，累積到貨近300萬劑，而國內也將於10月3日開始開放給50歲以上等第二階段對象接種。何時會再往下開放？指揮官王必勝表示，近期就會請ACIP專家會議討論，估計10月中旬會進行下一階段對象規劃，還是會分批開放接種，最終是希望讓18歲以上民眾全部都打，他也強調，預期不會拖到年底。

莫德納次世代疫苗經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議，決定分兩階段開放提供作為追加劑接種使用，第一階段已經於9月24日開打，對象為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

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第二階段則預計10月3日開打，對象包含：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

根據衛福部食品藥物管理署審查緊急使用授權，核准莫德納雙價疫苗作為18歲以上成人主動免疫追加接種。不過何時會開放到50歲以下對象接種？王必勝表示，現在次世代疫苗兩階段的接種時程都已經出來，如果量能許可會再開，不過要先經過ACIP評估，目前正在安排時間。

王必勝會後受訪表示，目前國人第三劑打完已經有一陣子，接下來到秋冬，新冠不會完全絕跡，所以為了提升所有人保護力，還是會考慮讓18~50歲民眾都打次世代疫苗。

「不希望拖到年底」王必勝表示，前面兩階段疫苗接種到一個程度，估計10月中旬就會安排規劃第三階段的接種，不過，還是要先等ACIP會議的結論，而預期仍會依照年齡分階段安排。

至於BA.5次世代疫苗，王必勝表示，已經收到莫德納BA.5相關資料，對方分比較多次、陸續給我方，主要是動物試驗資料與BA.1資料，還沒有BA.5臨床資料，而BNT也陸續給資料當中。王必勝說，目前收到資料都做初步審查，正在安排EUA，如果EUA確定會再報告，BA.5相關審查都在積極進行當中。

外界曾批評我國目前採購的是BA.1雙價疫苗，而非最新型、針對目前社區流行的BA.5雙價疫苗，王必勝日前對此回應，BA.1雙價疫苗對BA.2、BA.5等變異株同樣都有很好的效果；目前BA.5雙價疫苗僅有美國通過緊急使用授權（EUA），且採用動物試驗數據屬創新作法，莫德納預計9月下旬提供資料給我國審查，如果通過就會進行採購，最快應於11月後交貨；他當時也強調，我國審查、採購進度與日本、歐盟相同。

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