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房地產GDP不到2%？　徐國勇「護國群山」遭轟：壓迫年輕人生存空間

▲▼立法院內政委員會審查公寓大廈管理條例、消防法、建築法修正草案等案 內政部長徐國勇答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對內政部長徐國勇日前表示，台灣不是只有台積電是「護國神山」，還有房地產相關的「護國群山」，時代力量立委王婉諭痛批其言論荒謬，感嘆房地產漂亮銷售數字的背後，是小家庭和年輕人被迫成為犧牲品；中廣董事長趙少康29日更質疑，「民進黨還要繼續哄抬房價，繼續壓迫年輕人的生存空間嗎？」

徐國勇27日出席「2022年第一屆旺旺中時房產金牌獎頒獎典禮」致詞時提到，台灣過去經濟不外乎是台積電、聯發科（2454）等兩兆雙星產業，但房地產相關產業才是台灣經濟發展命脈，帶動砂石、玻璃、鋼鐵、水泥等上游產業，以及下游的裝潢、家具、房屋代銷等。因此，台灣不是只有台積電是「護國神山」，還有房地產相關的「護國群山」，並大讚「不動產業是真正的火車頭」。

「徐部長，你錯了，台灣的高房價才是壓垮年輕人的萬重山！」王婉諭28日痛批，房地產業能有那麼高的銷售數字，一大主因就是政府長期放任炒房，漂亮的數字背後，是沒有資本拼搏的小家庭與年輕人成為犧牲品，被迫忍受不健全的房產與租屋市場帶來的負面影響。

王婉諭開轟，兩大黨拖延、不處理被認為能抑制投機炒作的《平均地權條例》，然後徐國勇又說出如此荒謬的話，「實在讓人質疑，政府及兩大黨到底有沒有真心要處理，還是寧願與建商站在一起？」

針對徐國勇稱房地產為「護國群山」，趙少康29日開嗆，國民黨打造的護國神山是台積電，民進黨打造的護國群山是抬房價。徐國勇說房地產是台灣的護國群山，但營建產業每年僅佔台灣的GDP不到2%，國民黨當年打造的半導體產業，如今光台積電就佔GDP7%，半導體產業整體更佔GDP超過20% 。

趙少康質疑，政府頻頻標售土地，佔了全台灣土地交易的五分之一，政府大幅拉高地價形成定錨效應，土地上漲帶動房價上漲，「民進黨還要繼續哄抬房價，繼續壓迫年輕人的生存空間嗎？」

消息傳開後在PTT引發網友熱議，有網友留言表示，「就是他們在炒房價，讓年輕人買不起房子」、「姑婆芋是台灣的護國芋阿仙，你知道嗎？」、「誠實給推」、「打房就是打護國神山的意思嗎」、「好敢講，不知道無殼蝸牛的壓力嗎？」

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