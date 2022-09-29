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徐國勇讚房地產「台灣護國群山」　王婉諭批荒謬：年輕人成犧牲品

記者黃翊婷／綜合報導

內政部長徐國勇日前出席活動時表示，台灣不是只有台積電是「護國神山」，還有房地產相關的「護國群山」，大讚「不動產業是真正的火車頭」。對此，時代力量立委王婉諭反批荒謬，「我只想說，徐部長，你錯了，台灣的高房價才是壓垮年輕人的萬重山」，漂亮的銷售數字背後，是沒有資本拚搏的小家庭與年輕人成為犧牲品。

▲▼台北市房產配圖,台北市,房地產。（圖／記者邱顯燁攝）

▲台灣房價居高不下。（資料照／記者邱顯燁攝）

徐國勇27日出席「2022年第一屆旺旺中時房產金牌獎頒獎典禮」，他在致詞時提到，過去說起台灣的經濟，不外乎是台積電、聯發科（2454）等兩兆雙星產業，但房地產的相關產業才是台灣經濟發展命脈，房地產經濟帶動砂石、玻璃、鋼鐵、水泥等上游產業，以及下游的裝潢、家具、房屋代銷等，因此台灣不是只有台積電是「護國神山」，還有房地產相關的「護國群山」，並大讚「不動產業是真正的火車頭」。

消息傳開後在PTT引發網友熱議，大家紛紛留言酸諷，「哇靠，不演了」、「笑死，直接講」、「你知道自己在講什麼鬼嗎」、「誠實給推」、「打房就是打護國神山的意思嗎」、「好敢講，不知道無殼蝸牛的壓力嗎」。

▲▼立法院內政委員會審查公寓大廈管理條例、消防法、建築法修正草案等案 內政部長徐國勇答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王婉諭批徐國勇言論荒謬。（資料照／記者屠惠剛攝）

時代力量立委王婉諭28日也在臉書PO文抨擊此事，她表示，台灣房地產業之所以能有這麼高的銷售額，一大主因就是政府長期放任業者炒作房價，才會讓銷售額「屢創新高」，房地產在台灣已經變成許多投資客爭相競逐的標的，漂亮的銷售數字背後，是沒有資本拚搏的小家庭與年輕人成為犧牲品，「我只想說，徐部長，你錯了，台灣的高房價才是壓垮年輕人的萬重山！」

王婉諭強調，內政部次長花敬群今年6月曾說《平均地權條例》修法是重中之重，希望能盡快修法通過，健全房屋市場，結果兩大黨的總召卻紛紛在媒體訪問時表明，這會期不適合處理，「而內政部徐部長又在此時出來講了這麼荒謬的話，實在讓人質疑，政府及兩大黨到底有沒有真心要處理，還是寧願與建商站在一起？」

最後，王婉諭呼籲，《平均地權條例》實在不應該再拖下去了，28日立法院剛推舉出各委員會的召委，希望大家能加速排審，不要因為選舉到了又一拖再拖，好讓《平均地權條例》能在這個會期修法通過。

▼王婉諭臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

時代力量立委王婉諭批內政部長徐國勇荒謬。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

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