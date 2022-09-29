兒少重症+5！12歲男童心肌炎住院「陰轉陽」　病況危急加護搶救中

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增通報5例兒少新冠重症個案，當中一名12歲男童心肌炎，收治住院期間陰轉陽確診，目前病況危急，在加護病房積極救治中；另一名青少年MIS-C個案是14歲女生，確診新冠2週後出現症狀，就醫檢查懷疑MIS-C合併心肌炎及休克，目前病況改善已經轉出加護病房。

指揮中心今(29)日公布國內新增通報273例中重症，當中有223例中症與50例重症。特殊重症個案方面又確認5名兒少，為4名兒童與1名青少年。兒童方面，有3起MIS-C與1起心肌炎，青少年則為1起MIS-C。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，心肌炎個案為12歲男童，有接種1劑疫苗，本身有副甲狀腺疾病；9/22出現全身無力、呼吸困難、嘔吐到急診，檢查有急性心肌炎、肺炎、缺氧、呼吸窘迫，插管收治加護病房，使用呼吸器及抗生素免疫球蛋白等藥物治療。他原先住院時PCR陰性，後於9/26PCR轉陽，Ct值35.7確診，再使用瑞德西韋治療，目前病況仍危急，在加護病房積極救治中。

MIS-C方面，青少年個案是一名14歲女生，接種3劑疫苗，9/10確診新冠，9/26陸續發燒、胸悶、腹痛、腹瀉到急診，檢查有血壓偏低，心臟酵素升高，懷疑MIS-C合併心肌炎及休克，當天收住加護病房給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，9/28病況改善已經轉出加護病房。另三例兒童MIS-C為3~8歲，1女2男，都已經出院。