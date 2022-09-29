南投市垃圾爆臭！綠批得標商無經驗　林明溱駁：新技術廢氣少

▲南投綠營指控縣政府垃圾去化標案問題多，造成南投市區鎮日臭氣沖天。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣垃圾無處去化、大量堆置問題難解，近期南投市民眾更群起在地方社群上抱怨，在漳和里及體育場一帶晚上都會飄出令人難耐的垃圾臭味，民進黨人士批評縣府的「試辦家戶垃圾去化試驗計畫」將標案交給毫無經驗的廠商，縣長林明溱、立委許淑華更誇大宣傳預期成效，結果南投市晚上還是臭氣沖天，根本是以「垃圾謊言」欺騙縣民。

南投縣長候選人蔡培慧競選總部發言人陳紀衡、縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢，今日於南投市清潔隊前召開記者會，並出示資料指出，縣府在3月29日開了「111年南投縣家戶垃圾去化試驗計劃」標案，並在5月3日決標，唯一投標的「高創環能有限公司」竟在110年3月才成立，初始資本額僅50萬、目前增至1000萬。

綠營質疑，該公司全無垃圾處理經驗，也沒得標過其他縣市政府標案，質疑縣府為何會把動見觀瞻的垃圾處理問題交給該公司；而根據專家提供的相關資訊，該廠商採用的「AI恆溫高溫裂解裝置」技術有延伸污染物處理、能源效率和處理效能低落等問題，有可能就是造成南投市區臭味四溢的原因，但林明溱、許淑華8月19日一起到南投市公所清潔隊視察，還誇大宣傳該計畫的成效卓著，讓市民萬般無奈又投訴無門。

▲▼南投市垃圾堆置量達3.5萬公噸，林明溱8月時現場視察電漿處理試驗計畫成果。（圖／資料照片，南投市公所提供、翻攝「南投縣長林明溱」臉書粉專）

縣議會今天召開縣政總質詢時，包括賴燕雪、陳翰立等多位議員也關心南投全縣垃圾堆積問題，及縣府在南投市試辦的熱裂解垃圾處理試辦計畫的成效；林明溱表示，此試辦計畫為期3個月，目前都還在實驗階段，相關成果報告11月會出爐，屆時會再審慎評估，檢視相關垃圾處理成效及後續可行性。

林明溱澄清，本次試驗計畫是全國首度使用電漿高熱方式處理垃圾，從新加坡引進機器，將垃圾先行分類後，將可燃的廢棄物高溫電解，產生的氣體冷卻後還能發電，過程中味道及廢氣也非常少，技術若可行，待相關數據報告出爐，會再評估研議可行性，並在各鄉鎮市公所施設，自行處理垃圾問題，或建立小型區域垃圾處理合作機制；南投市清潔隊也回應，垃圾臨時堆置場現堆置量達3萬5000多噸，若沒有垃圾電漿處理試辦計畫，堆置垃圾可能更多、更臭。