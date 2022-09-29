爆料加盟主超怕廖老大！王浩宇嗆「人家沒有你的身價可以賠」

▲王浩宇替加盟主抱屈。（組圖／ETtoday資料照、翻攝王浩宇臉書）



網搜小組／劉維榛報導

廖老大跨足手搖飲料店，鼎盛時期衝到531加盟店，不料短短4個月只剩下120間，尤其他宣布退出直播圈後，加盟店生意更是哀鴻遍野。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇爆料，許多加盟主想要開記者會，卻因為害怕廖老大而作罷，讓王浩宇隔空喊話「自己製造的問題自己出來解決好嗎？」

王浩宇在臉書粉專上以「我知道你們很無奈」為開頭發文，他表示，近日聽到廖老大加盟主抱怨生意不佳，讓他感慨回應，「其實當初加盟時就應該思考一下，總部的準備足不足夠？如果不足夠就要想清楚再付錢。」

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王浩宇也接著爆料，加盟主也想大動作開記者會訴苦，卻因為「害怕廖老大」而作罷，因此讓王浩宇嗆聲「其實我也不想為難他，但自己製造的問題自己出來解決好嗎？一天做2000-3000元，人家沒有你的身價可以賠。」

▲王浩宇喊話廖老大「自己製造的問題自己出來解決好嗎」。（圖／翻攝王浩宇臉書）



底下網友熱議，「一天營業額2000-3000？是在做外送員的薪水嗎」、「可是投資本來就有風險，上班都可能會選到爛公司了！加盟主自己也要承擔些責任啊」、「做生意哪有穩賺的」、「加盟主自己也要負責阿，怎麼可能賠錢就跑出來喊要別人幫忙處理」。

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