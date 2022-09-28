廖老大涉懷孕歧視嗆「叫局長來」　他反轟：想想自己母親和女兒

▲廖老大近來因公司涉懷孕歧視槓上台中市勞工局長，直播拍桌嗆聲勞工局科員「叫局長來」。（圖／翻攝臉書賽車教父-廖老大）

記者游瓊華／台中報導

因直播自爆降薪懷孕員工薪資、調動職務引發抨擊的網紅廖老大，近來槓上台中市勞工局，26日開臉書直播謾罵前去輔導的勞工局科員，嗆聲「叫局長張大春來！」27日晚間又PO網點名張大春出面。對此，勞工局長張大春表示，琦玉應徵員工有環節違法，已被民眾檢舉到行政院院長信箱，也痛批廖老大「違法而不自知，還自覺理所當然」，至於二度被要求前往琦玉，張大春回應「感謝企業主這麼歡迎，短期內沒有輔導計畫，過陣子忙完，會找機會去跟企業主當面談法令！」

▲台中市局長張大春指琦玉集團要求員工揭露有無懷孕計畫已經違法，也遭民眾檢舉到行政院院長信箱。（圖／台中市勞工局提供）



日前一名琦玉女員工因懷孕遭降薪告上勞工局，在勞工局要求琦玉前往說明前，琦玉集團就火速與女員工和解。張大春表示，和解時，勞工局已向企業說明，不能因為員工懷孕就降薪、資遣，且不能在面試時要求員工勾選揭露自身有無犯罪紀錄、或是懷孕計畫等，詳細說明了相關法令。」

▲台中市勞工局長張大春也呼籲廖老大「這麼有名的人要有社會責任」。（圖／台中市政府提供）



張大春指出，廖老大一直認為懷孕降薪、女員工自揭懷孕計畫是合理的事情，但這些去年在協調會時，已告知琦玉幹部這些是違法，且此為中央訂定的法律。張大春反問廖老大，對於法令「是裝不懂還是不在乎，還是只是要苛刻員工？賺那麼多錢卻對員工薪資這麼計較，真的不以為然」，也呼籲廖老大「這麼有名的人要有社會責任，請想想自己的母親、女兒若這樣被對待能否接受？」

張大春提到，琦玉集團在面試求職者時，要求自行揭露、勾選有沒有犯罪紀錄、懷孕計畫等行為，已遭民眾檢舉到行政院院長信箱，勞工局也收到公文，派員前往輔導。張大春直言，「法令這麼明確告訴你了，若沒有改善，未來不排除開罰，最高開罰30萬元！」

至於本人何時前往琦玉？張大春表示，同仁各有各的職務，感謝企業這麼歡迎，有機會會親自拜訪這麼歡迎勞工局的企業，目前暫無輔導計畫，等忙完之後若廖老大對法令還是這麼不理解，會親自前往輔導。