被勞工局搞到想「選議員」！廖老大氣炸：一定每天照三餐質詢

▲輔導員查訪廖老大，結果驚動警方到場。（圖／翻攝自YouTube／加油-賽車教父廖老大）

網搜小組／鄺郁庭報導

「賽車教父」廖老大21日宣布要退出直播圈，回歸正常生活，結果隔不到一週又忍不住開播，起因是他遭一名懷孕員工投訴被降職調薪，昨（26）日勞工局輔導員查訪，他就破功開播，公開雙方對話過程，一度被氣到想參政，「被這些事搞到很想選議員」、「我要是做議員，我每天叫勞工局來質詢！照三餐質詢！」

廖老大先前遭一名懷孕員工投訴被調職降薪，勞工局26日派輔導員前往查訪，當時他直接實況轉播談話內容，但過程中廖老大越講越氣，對輔導員的音量也越來越大聲，「那我這樣要怎麼解決嘛？我問你，我現在懷孕的員工我怎麼解決？我不能問嗎？你是輔導員我不能問？你官派那麼大啊？你這麼官僚啊？我問你兩個問題就說『那下次再說』是不是？」

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▲廖老大對輔導員的音量越來越大聲。（圖／翻攝自YouTube／加油-賽車教父廖老大）

輔導員見狀一度沉默，雖然有試圖要應話，但廖老大認為對方沒有回答到核心，也沒解決到他的問題。連珠炮式的發問結束後，廖老大也從發飆狀態冷靜下來，還告訴輔導員「叫你們主管來啦！唉唷！」並透露直播喊話勞工局長張大春，「主管！你在你員工後面當軍師、電話拼命打，不要打！你過來一趟解釋嘛！唉唷！你叫你的輔導員來，我一個問題沒辦法給我解決！」

之後輔導員查訪結束、先行離開後，廖老大仍不滿地對著觀眾狂抱怨，沒想到卻被通知「兩個警察在門口，勞工局報案」，讓廖老大覺得好氣又好笑，嘲諷道，「阿娘喂！勞工局報警餒！好不好笑？阿娘喂！勞工局報警，警察來了啦！」聽到員警接獲「生命受到威脅」報案，廖老大則是向警方坦承，確實有講話比較大聲，但他自己也是覺得很無奈，還和警察抱怨員工的事情。

▲▼廖老大聽到輔導員報警後哈哈大笑，之後還跟警察抱怨員工的事情沒被解決。（圖／翻攝自YouTube／加油-賽車教父廖老大）

在警察離開後，廖老大直播中直呼，「這種事也要報警，當警察吃飽太閒喔？啊你說生命受到威脅，我怎麼想也不明白。」之後則是飆國罵，說自己真的被這些事搞到很想「選議員」，「我要是做議員，我每天叫勞工局來質詢！一定照三餐質詢！」不過，他隨即話鋒一轉、吐槽自己，「我連戶長都不想做，還選議員」，只是被氣到突然冒出選議員的念頭。