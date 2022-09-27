廖老大咬檳榔拍桌嗆聲！年輕女官員嚴重驚嚇　勞工局長霸氣回應

▲廖老大直播拍桌嗆聲勞工局科員「叫局長來」。（圖／資料畫面）



記者游瓊華／台中報導

爭議話題不斷，日前才宣布退出直播圈的網紅廖老大，因為在直播上曾透露要把復職的懷孕員工，降薪並調職改當清潔工或警衛，引起台中市勞工局關注。26日台中市勞工局收到檢舉，派員前往廖老大開設的琦玉集團，欲輔導並提醒琦玉須留意相關事項，避免違法，廖老大竟開直播爆罵勞工局女科員，還在直播中拍桌嗆「叫你們局長張大春來！」今天台中市勞工局長張大春回應，對廖老大的態度不以為然，但廖的行為已經涉及妨害公務，也提到「不排除親自到琦玉輔導！」

▲台中市勞工局長張大春霸氣回應，不排除親自出馬輔導琦玉。（圖／資料照片）



張大春表示，廖老大公開在萬人直播中提到要對懷孕請假的員工降薪、調職，事後市府就接到投訴，「勞工局同仁前往僅是提醒、輔導，公司應該依法照顧員工，企業主不可主動提出要求員工留職停薪，就涉及了懷孕歧視，違反《就業法》，並沒有要開罰，但廖老大違法還開嗆，相當不妥，猶如慣老闆行為！」

張大春也透露，前往琦玉的同仁是年輕女科員，執行公務期間，廖老大咬著檳榔對著女科員大聲謾罵還拍桌，「同仁受到不小驚嚇，相當不捨同仁受到委屈。」至於勞工局是否對於廖老大妨害公務行為採取行動？張大春表示，對此保留。

張大春也提醒，企業越大更應該注意社會觀感，每個老闆必須依法照顧員工，勞工局前往僅是「輔導琦玉、並非開罰」，希望琦玉尊重前往執行公務的勞工局同仁。至於被點名要局長前往輔導，張大春也說，不排除親自出馬！