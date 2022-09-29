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蝦皮店到店門市發展環保循環包裝　新模式可達100%回收率

蝦皮店到店門市發展環保循環包裝　新模式可達100%回收率（圖／蝦皮提供）

▲蝦皮購物推出「蝦皮店到店循環包裝」新模式服務。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

近年來企業發展ESG以符合環保永續目標已成為消費者選擇服務平台的重要指標，知名電商蝦皮購物今推出「蝦皮店到店循環包裝」新模式服務。消費者只要於蝦皮超市、蝦皮直送購買特定品類商品，於結帳時勾選蝦皮店到店循環包裝選項，到店取貨時即可將環保包裝進行現場回收，再以自備環保袋攜帶商品回家，藉此達到100%的環保循環包裝回收率，至今全台共有超過700間蝦皮店到店直營門市支援循環包裝使用，上線半年至今總計已省下超過7萬公斤碳排。

上萬商品適用循環包裝服務，鼓勵用戶響應「下單選、自備袋、拆箱留」一起做環保
適逢下半年電商業各大購物檔期連番上陣，可預期消費者將持續深化網購行為。蝦皮購物利用門市店取的優勢採取現場回收不只提高環保循環包裝的回收率，流程上提供消費者透過「下單選、自備袋、拆箱留」，簡易三步驟也讓消費者可以方便選擇更為環保的網購流程。「蝦皮店到店循環包裝」目前適用於蝦皮超市、直送美妝、直送3C家電共計上萬商品，疫情期間，每一個蝦皮店到店循環包裝在經過使用前後，皆會於店面進行一次性消毒，降低風險疑慮、提供消費者安心使用。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「蝦皮購物持續關注永續議題，正視環境現況優化網購生態。隨蝦皮店到店上線滿一周年，此次推出『蝦皮店到店循環包裝』全新服務是為台灣電商首創，希望結合蝦皮購物超過700間實體門市的獨特優勢發揮企業力量。半年來成功創下100%回收率、省下超過7萬公斤碳排。期許在消費者的支持下提升使用率，致力成為No.1綠色電商！」

蝦皮店到店門市發展環保循環包裝　新模式可達100%回收率（圖／蝦皮提供）

蝦皮店到店門市發展環保循環包裝　新模式可達100%回收率（圖／蝦皮提供）

「蝦皮店到店循環包裝」可以更簡易的方式落實環保永續行動，自全台蝦皮店到店門市開放支援此服務後，使用率相較前一個月平均增長一至兩成！據蝦皮購物觀察，4至7月份北北基桃門市開放循環包裝後，使用表現以台北市佔據排行第一；而自8月起，將循環包裝拓展到全台有蝦皮店到店服務的直營門市後，循環包裝使用率最高的前五城市分別為：新北市、台北市、嘉義市、新竹市、桃園市，顯示在台灣各地的用戶都很願意響應環保的新服務。

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