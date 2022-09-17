　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不滿意全額退！直播台當「好市多」　最老新人阿公曝奪3冠王關鍵

▲去年才拿下「最老新人獎」的莊三瘋，今年8月又奪下三冠王 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲去年才拿下「最老新人獎」的莊三瘋(右)，今年8月又奪下三冠王 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一個好的老闆，真的會讓你上天堂！直播主麗塔能夠月入50萬，就是有一個好老闆！她的老闆就是直播台《三瘋957》被人稱為阿公的莊三瘋，為了訓練新人，阿公親自上陣一天播個2到3場，去年才以黑馬之姿拿下拍賣網的「最老新人獎」，今年8月更是一口氣拿下「業績、訂單、人氣」的三冠王。

又要訪問我喔！一聽到記者前來採訪，在直播界被網友暱稱為阿公的莊三瘋露出了靦腆的笑容，他說「可以把機會讓給年輕人嗎」？不過去年以黑馬之姿拿下拍賣網的「新人獎」，就已經讓人跌破眼鏡，今年8月更狂，一舉拿下「業績、訂單、人氣」的三冠王，他的秘訣到底是什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說：「我覺得平台一定要有它的特色出來，第二產品的品質跟特色就是要有，還有直播主的特色也要有，把平台做得像是節目一樣的表演，把服務誠信做好，大概就是這樣子」。幾句話就輕描淡寫，不過其中的學問有其深度，記者追問「什麼是表演」？他回答：「不要淪為販賣東西，讓它像節目一樣的精彩，讓人喜歡看，這樣才會產生共鳴性」。

▲去年才拿下「最老新人獎」的莊三瘋，今年8月又奪下三冠王 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲去年才拿下「最老新人獎」的莊三瘋，今年8月又奪下三冠王 。（圖／直播平台提供）

▲去年才拿下「最老新人獎」的莊三瘋，今年8月又奪下三冠王 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲莊三瘋（右）今年8月又奪下三冠王 。（圖／記者吳奕靖攝）

莊三瘋也坦承現在直播市場似乎不如過往一樣的蓬勃、萎縮，所以他強調服務也是一個關鍵，要做到「百貨公司」的服務與產品品質，讓大家知道直播平台不是賣假貨，而是可以買到好的東西，所以要怎樣才能贏得網友的信任，他說「不喜歡、不滿意就全額退費」，感覺就像是直播界的「好市多售後服務」，先把平台的誠信建立，服務建立、商品的嚴選，再給予優惠的價格，這樣就可以做得起來。

現在的莊三瘋不但把直播台做起來，培訓能夠月入50萬的直播主之外，甚至現在還擴大公司規模，砸錢承租公司樓下的空間，要打造三間全新的直播室之外，還要在疫情過後，一堆公司倒閉的環境下，逆風高飛，貼出徵才廣告，要找更多年輕人一起加入，陪阿公打造他的直播桃花村。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
女站務員廁所巡邏遭砍死！他犯案前「先領1700萬」躲警追緝
鄰居房子被法拍色誘「％％肉償」　他暈船狂借錢：想吃魚
黎巴嫩經濟崩潰！他持霰彈槍衝銀行「搶自己存款」
iPhone14「首摔來了」！螢幕裂開維修價格超心痛
西子灣上演比基尼辣妹「街頭洗澡」　清涼畫面曝路人暴動
預售iPhone14捲款跑路！電商發「狂妄公告」：我們跑了
下週二連3天轉涼！低溫下探21度「1區恐驟降10度」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

iPhone14開賣2天「首摔來了」！螢幕玻璃裂開…維修價格超心痛

台灣夜市搬到東京、洪瑞珍1小時賣光！TAIWAN PLUS首日人潮破10萬

台東縣府9／17起連2天開設疫苗接種站　接種者可獲得100元禮券

明3地還有雨　下週二連3天轉涼！低溫下探21度「1區恐驟降10度」

境外臭氧移入！明天西半部空氣品質「紅色警示」

不滿意全額退！直播台當「好市多」　最老新人阿公曝奪3冠王關鍵

環保署攜手歐貿辦桃園淨灘　世界清潔日掃出336公斤垃圾

台南親子嘉年華 high fun新營　黃偉哲偕YOYO全明星與民同樂

守護鐵道文化！台鐵明年全面盤點文資　打造「數位文物館」

6年沒聯絡！前同事半夜丟訊息「要讓我炸嗎」　他曝交情全傻眼

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

水泥車高架橋過彎壓分隔島　車身騰空左傾！司機神拉回

iPhone14開賣2天「首摔來了」！螢幕玻璃裂開…維修價格超心痛

台灣夜市搬到東京、洪瑞珍1小時賣光！TAIWAN PLUS首日人潮破10萬

台東縣府9／17起連2天開設疫苗接種站　接種者可獲得100元禮券

明3地還有雨　下週二連3天轉涼！低溫下探21度「1區恐驟降10度」

境外臭氧移入！明天西半部空氣品質「紅色警示」

不滿意全額退！直播台當「好市多」　最老新人阿公曝奪3冠王關鍵

環保署攜手歐貿辦桃園淨灘　世界清潔日掃出336公斤垃圾

台南親子嘉年華 high fun新營　黃偉哲偕YOYO全明星與民同樂

守護鐵道文化！台鐵明年全面盤點文資　打造「數位文物館」

6年沒聯絡！前同事半夜丟訊息「要讓我炸嗎」　他曝交情全傻眼

王思平甜吻牙醫尪指定「孔劉頭」！性感白紗配香奈兒球鞋

單身，就要好好享受！從4件小事解鎖一個人生活的勇氣

大尬舞！土城新潮舞蹈後援會成立　侯友宜笑到岔氣：跳舞越來越年輕

2022週年慶「加大版」保養神品盤點！嬌蘭小金瓶、BB淨妝油、Darphin粉紅精華59折

台東縣111年語文競賽登場　531名選手以文會友

雲林志工公益演唱會　「奉獻即是榮耀」藝人無酬獻唱

不滿民進黨桃園市黨部夾報攻擊　張善政將提告捍衛清白

要學田壘當仁不讓？PLG新科狀元張鎮衙笑：有點太高標

她房子被法拍…色誘男鄰居「％％肉償」　他猛暈借錢：想吃魚

懂防疫！女賊中藥行配胃藥粉...偷高價養生藥品　得手立刻服用

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

新郎是初戀！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角

國道「極速插隊」　30秒搖滾區視角直擊

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

iPhone簡訊「她多按1符號」　帳單多噴200元

點宵夜竟打開潘朵拉盒子！妹子淚斷5年情

確診後BMI變高！研究證實：3後遺症「默默發生」

人妻仍在腰間刺老名　「理由」讓名醫眼眶紅了

哥PO文炫「我妹上新聞」　側乳溢出照引騷動

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

管中閔深夜訴苦！學生趁蓋報修樓吐槽

「冷凍水餃哪家最頂」內行推爆1家：不沾醬也超讚

更多熱門

相關新聞

路人暴動！高雄西子灣上演　比基尼辣妹「街頭洗澡」畫面曝

路人暴動！高雄西子灣上演　比基尼辣妹「街頭洗澡」畫面曝

路人又要暴動了！高雄市一家寵物友善餐廳在店門口舉辦一場為狗狗洗澡的活動，不過最吸睛的亮點是辣妹飼主們穿比基尼幫狗兒洗澡，頓時讓高雄街頭瞬間都清涼了起來。

林佳龍喊新北發大財　李眉蓁：對韓「愛在心裡口難開」

林佳龍喊新北發大財　李眉蓁：對韓「愛在心裡口難開」

iPhone14秒殺！通訊行爆搶不到貨　店家嘆：比官網貴

iPhone14秒殺！通訊行爆搶不到貨　店家嘆：比官網貴

護理師高衩「蜜長腿」彈琵琶！拼募款　林于凱：疫情衝擊大

護理師高衩「蜜長腿」彈琵琶！拼募款　林于凱：疫情衝擊大

50分鐘無冷場殘廢澡　「999號」紅牌妹正面曝

50分鐘無冷場殘廢澡　「999號」紅牌妹正面曝

關鍵字：

高雄直播三瘋957直播蝦皮柬埔寨三冠王

讀者迴響

熱門新聞

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

吳宗憲三女兒「首摘罩露正臉」！

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

浩子罕見火大當場變臉！

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

進雪隧抓到路隊長！「前面超空」1幕全火大

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面