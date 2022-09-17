不滿意全額退！直播台當「好市多」　最老新人阿公曝奪3冠王關鍵

▲去年才拿下「最老新人獎」的莊三瘋(右)，今年8月又奪下三冠王 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一個好的老闆，真的會讓你上天堂！直播主麗塔能夠月入50萬，就是有一個好老闆！她的老闆就是直播台《三瘋957》被人稱為阿公的莊三瘋，為了訓練新人，阿公親自上陣一天播個2到3場，去年才以黑馬之姿拿下拍賣網的「最老新人獎」，今年8月更是一口氣拿下「業績、訂單、人氣」的三冠王。

又要訪問我喔！一聽到記者前來採訪，在直播界被網友暱稱為阿公的莊三瘋露出了靦腆的笑容，他說「可以把機會讓給年輕人嗎」？不過去年以黑馬之姿拿下拍賣網的「新人獎」，就已經讓人跌破眼鏡，今年8月更狂，一舉拿下「業績、訂單、人氣」的三冠王，他的秘訣到底是什麼？

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他說：「我覺得平台一定要有它的特色出來，第二產品的品質跟特色就是要有，還有直播主的特色也要有，把平台做得像是節目一樣的表演，把服務誠信做好，大概就是這樣子」。幾句話就輕描淡寫，不過其中的學問有其深度，記者追問「什麼是表演」？他回答：「不要淪為販賣東西，讓它像節目一樣的精彩，讓人喜歡看，這樣才會產生共鳴性」。

▲去年才拿下「最老新人獎」的莊三瘋，今年8月又奪下三冠王 。（圖／直播平台提供）





▲莊三瘋（右）今年8月又奪下三冠王 。（圖／記者吳奕靖攝）

莊三瘋也坦承現在直播市場似乎不如過往一樣的蓬勃、萎縮，所以他強調服務也是一個關鍵，要做到「百貨公司」的服務與產品品質，讓大家知道直播平台不是賣假貨，而是可以買到好的東西，所以要怎樣才能贏得網友的信任，他說「不喜歡、不滿意就全額退費」，感覺就像是直播界的「好市多售後服務」，先把平台的誠信建立，服務建立、商品的嚴選，再給予優惠的價格，這樣就可以做得起來。

現在的莊三瘋不但把直播台做起來，培訓能夠月入50萬的直播主之外，甚至現在還擴大公司規模，砸錢承租公司樓下的空間，要打造三間全新的直播室之外，還要在疫情過後，一堆公司倒閉的環境下，逆風高飛，貼出徵才廣告，要找更多年輕人一起加入，陪阿公打造他的直播桃花村。