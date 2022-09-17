　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／比柬埔寨好賺！高雄妹笑嫁「新台幣老公」　她靠嘴⋯月收50萬

▲高雄市一名女直播主麗塔，2年前的月薪才3萬，現在已經翻了好幾倍，月收入50萬 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一名女直播主麗塔，2年前的月薪才3萬，現在已經翻了好幾倍，月收入50萬 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

年輕人要賺錢，何必要去柬埔寨！一樣是說話，不過高雄市一名辣妹直播主，不靠身材露奶，光靠一天8小時的連續直播，就幫公司賺進了幾百萬的業績，月薪加分紅獎金就有快50萬元，讓她笑得闔不攏嘴。

一名20多歲的辣妹麗塔在直播台《三瘋957》擔任直播主，這一待已經快兩年了，不過不說你可能不知道，她從剛進公司不到3萬塊的薪水做起，這兩年的薪資是翻倍跳，上個月的薪水加分紅獎金就快50萬，讓她笑著說「年輕人想賺錢，何必要去柬埔寨」。

▲高雄市一名女直播主麗塔，2年前的月薪才3萬，現在已經翻了好幾倍，月收入50萬 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲麗塔在員工度假時解放自我 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名女直播主麗塔，2年前的月薪才3萬，現在已經翻了好幾倍，月收入50萬 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一名女直播主麗塔，遇到騷擾的網友都會「裝傻跳過」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過麗塔也坦言要賺進像她一樣的薪水，台下的功課真的要做足，很多年輕的辣妹直播主都喜歡靠「露奶」來撐場，當成招攬業績的手段，可是麗塔認為這樣的操作不會長久，因為「一奶還有一奶大，幼齒還有更幼齒」，根本比不完，所以還是老老實實的做好產品功課，才是要在直播界「永續經營」的唯一方法。

麗塔說自己的一天上班8個小時，幾乎都是在直播，平常2到3場根本就是「低消」，這麼頻繁的「出現」，想要不詞窮，就得要把功課做好，第一件事就是把產品帶回去試用，同時也要研究產品的成分，把它給查好，「要把產品的介紹做到非常細緻，把東西介紹完整」。

記者也問到平常這麼忙，有沒有時間交男友，她絲毫都沒有考慮，當下就說「我嫁給金錢，老公是新台幣」，不過話鋒一轉，她也提醒年輕人想要進入直播這行，慎選好的產品、好的平台，好的老闆才能給予充分資源，才能把「餅做大」。

▲高雄市一名女直播主麗塔，2年前的月薪才3萬，現在已經翻了好幾倍，月收入50萬 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一名女直播主麗塔，2年前的月薪才3萬，現在已經翻了好幾倍，月收入50萬 。（圖／記者吳奕靖攝）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
女站務員廁所巡邏遭砍死！他犯案前「先領1700萬」躲警追緝
鄰居房子被法拍色誘「％％肉償」　他暈船狂借錢：想吃魚
黎巴嫩經濟崩潰！他持霰彈槍衝銀行「搶自己存款」
iPhone14「首摔來了」！螢幕裂開維修價格超心痛
西子灣上演比基尼辣妹「街頭洗澡」　清涼畫面曝路人暴動
預售iPhone14捲款跑路！電商發「狂妄公告」：我們跑了
下週二連3天轉涼！低溫下探21度「1區恐驟降10度」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她房子被法拍…色誘男鄰居「％％肉償」　他猛暈借錢：想吃魚

懂防疫！女賊中藥行配胃藥粉...偷高價養生藥品　得手立刻服用

路人暴動了！高雄西子灣上演　比基尼辣妹「街頭洗澡」畫面曝

獨／比柬埔寨好賺！高雄妹笑嫁「新台幣老公」　她靠嘴⋯月收50萬

睡診所外被趕...街友持刀狂砍醫助　「臉傷裂到右耳」下場慘了

嚇死人！花蓮阿北騎電動車硬闖平交道　民眾驚呼列車減速　

屏東火車站旁旅館驚見女屍！　男友涉重嫌...搭車往東部逃逸

尾隨人妻：看妳肚臍就想摸奶　她躲麵包店...變態騎士還狂窺

入彎機車衝過來！小貨車抖一下仍撞上　20歲男騎士無呼吸心跳

快訊／綠島將軍岩有人落海！釣客被救起無生命跡象　送醫搶救不治

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

水泥車高架橋過彎壓分隔島　車身騰空左傾！司機神拉回

她房子被法拍…色誘男鄰居「％％肉償」　他猛暈借錢：想吃魚

懂防疫！女賊中藥行配胃藥粉...偷高價養生藥品　得手立刻服用

路人暴動了！高雄西子灣上演　比基尼辣妹「街頭洗澡」畫面曝

獨／比柬埔寨好賺！高雄妹笑嫁「新台幣老公」　她靠嘴⋯月收50萬

睡診所外被趕...街友持刀狂砍醫助　「臉傷裂到右耳」下場慘了

嚇死人！花蓮阿北騎電動車硬闖平交道　民眾驚呼列車減速　

屏東火車站旁旅館驚見女屍！　男友涉重嫌...搭車往東部逃逸

尾隨人妻：看妳肚臍就想摸奶　她躲麵包店...變態騎士還狂窺

入彎機車衝過來！小貨車抖一下仍撞上　20歲男騎士無呼吸心跳

快訊／綠島將軍岩有人落海！釣客被救起無生命跡象　送醫搶救不治

單身，就要好好享受！從4件小事解鎖一個人生活的勇氣

大尬舞！土城新潮舞蹈後援會成立　侯友宜笑到岔氣：跳舞越來越年輕

2022週年慶「加大版」保養神品盤點！嬌蘭小金瓶、BB淨妝油、Darphin粉紅精華59折

台東縣111年語文競賽登場　531名選手以文會友

雲林志工公益演唱會　「奉獻即是榮耀」藝人無酬獻唱

不滿民進黨桃園市黨部夾報攻擊　張善政將提告捍衛清白

要學田壘當仁不讓？PLG新科狀元張鎮衙笑：有點太高標

她房子被法拍…色誘男鄰居「％％肉償」　他猛暈借錢：想吃魚

懂防疫！女賊中藥行配胃藥粉...偷高價養生藥品　得手立刻服用

全城警戒！倫敦為國葬祭最強維安　出動SAS精銳「規模超越奧運」

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

即／國1台南永康路段4車連環撞！1人OCHA

桃園男活活打死妻　瘋狂留言恐怖行徑曝光

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

「金隆成18號」船長海上猝死　海上漂流　

屏東旅館兇殺！1女明顯死亡　同住友涉重嫌

要錢被嗆「沒本事」！桃園男木棍把妻活活打死

南桃園臭了一整晚　元兇找到了！

阿嬤被電梯吃掉了！2歲女童蹲路邊大哭曝「駭人」真相

悍婦大鬧加油站　Call兒媳毆人砸滅火器

即／新店夫妻陳屍家中　警拉封鎖線調查中

即／國1永康段4車連環撞！1男慘被撞飛　送醫不治

50分鐘無冷場殘廢澡　「999號」紅牌妹正面曝

獨／最正數學老師遭盜圖詐騙　粉絲受騙怒報警

更多熱門

相關新聞

林佳龍喊新北發大財　李眉蓁：對韓「愛在心裡口難開」

林佳龍喊新北發大財　李眉蓁：對韓「愛在心裡口難開」

前高雄市長韓國瑜過去高喊「貨出去、人進來，高雄發大財」作為響亮的競選口號，未料，今(17日)民進黨新北市長參選人林佳龍17日出席活動時，突喊出「貨出去、人進來，新北發大財」引發熱議。以國民黨議員李眉蓁為首的KK政線批評，沒想到林佳龍對韓國瑜愛在心裡口難開，竟然透過這樣的抄襲方式向他致敬。

iPhone14秒殺！通訊行爆搶不到貨　店家嘆：比官網貴

iPhone14秒殺！通訊行爆搶不到貨　店家嘆：比官網貴

護理師高衩「蜜長腿」彈琵琶！拼募款　林于凱：疫情衝擊大

護理師高衩「蜜長腿」彈琵琶！拼募款　林于凱：疫情衝擊大

50分鐘無冷場殘廢澡　「999號」紅牌妹正面曝

50分鐘無冷場殘廢澡　「999號」紅牌妹正面曝

阿嬤被電梯吃掉了！2歲女童蹲路邊大哭曝「駭人」真相

阿嬤被電梯吃掉了！2歲女童蹲路邊大哭曝「駭人」真相

關鍵字：

高雄直播三瘋957直播蝦皮柬埔寨

讀者迴響

熱門新聞

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

吳宗憲三女兒「首摘罩露正臉」！

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

浩子罕見火大當場變臉！

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

進雪隧抓到路隊長！「前面超空」1幕全火大

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面