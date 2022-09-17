獨／比柬埔寨好賺！高雄妹笑嫁「新台幣老公」　她靠嘴⋯月收50萬

▲高雄市一名女直播主麗塔，2年前的月薪才3萬，現在已經翻了好幾倍，月收入50萬 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

年輕人要賺錢，何必要去柬埔寨！一樣是說話，不過高雄市一名辣妹直播主，不靠身材露奶，光靠一天8小時的連續直播，就幫公司賺進了幾百萬的業績，月薪加分紅獎金就有快50萬元，讓她笑得闔不攏嘴。

一名20多歲的辣妹麗塔在直播台《三瘋957》擔任直播主，這一待已經快兩年了，不過不說你可能不知道，她從剛進公司不到3萬塊的薪水做起，這兩年的薪資是翻倍跳，上個月的薪水加分紅獎金就快50萬，讓她笑著說「年輕人想賺錢，何必要去柬埔寨」。

▲麗塔在員工度假時解放自我 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▲高雄市一名女直播主麗塔，遇到騷擾的網友都會「裝傻跳過」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過麗塔也坦言要賺進像她一樣的薪水，台下的功課真的要做足，很多年輕的辣妹直播主都喜歡靠「露奶」來撐場，當成招攬業績的手段，可是麗塔認為這樣的操作不會長久，因為「一奶還有一奶大，幼齒還有更幼齒」，根本比不完，所以還是老老實實的做好產品功課，才是要在直播界「永續經營」的唯一方法。

麗塔說自己的一天上班8個小時，幾乎都是在直播，平常2到3場根本就是「低消」，這麼頻繁的「出現」，想要不詞窮，就得要把功課做好，第一件事就是把產品帶回去試用，同時也要研究產品的成分，把它給查好，「要把產品的介紹做到非常細緻，把東西介紹完整」。

記者也問到平常這麼忙，有沒有時間交男友，她絲毫都沒有考慮，當下就說「我嫁給金錢，老公是新台幣」，不過話鋒一轉，她也提醒年輕人想要進入直播這行，慎選好的產品、好的平台，好的老闆才能給予充分資源，才能把「餅做大」。

▲高雄市一名女直播主麗塔，2年前的月薪才3萬，現在已經翻了好幾倍，月收入50萬 。（圖／記者吳奕靖攝）