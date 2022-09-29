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傳巴拉圭籲我投資300億元　外交部：邦交不存在交換條件

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

英國《金融時報》報導，台灣友邦巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo）呼籲台灣投資10億美元（約新台幣318億元），助他抵抗轉而在外交上承認中國的「龐大」壓力。對此，外交部發言人歐江安表示，巴國外長阿里歐拉（Julio César Arriola）已主動向我國駐巴國大使韓志正澄清，巴國重視兩國邦交與合作，強調雙方關係是奠基於共同價值與理念，不存在交換條件。

有關英國金融時報9月29日刊登阿布鐸專訪，引述阿布鐸談話表示盼台灣投資巴國10億美元以鞏固邦誼一事，歐江安今天在例行記者會表示，阿里歐拉已主動向我國駐巴國大使韓志正澄清，巴國重視兩國邦交與合作，強調雙方關係是奠基於共同價值與理念，不存在交換條件，巴國外長特別強調，阿布鐸於專訪中所要強調的是巴國投資條件優異，期盼台商能藉由赴巴國投資進軍南美市場，這對台巴建立戰略夥伴關係具有重要意義；阿布鐸同時也在專訪中重申，任內兩國邦誼絕不會改變。

歐江安表示，阿布鐸本月在聯合國大會總辯論親自為我執言，外交部表達誠摯的感謝；另28日阿布鐸也才剛出席在巴拉圭總統府舉辦我國財團法人國際合作發展基金會（ICDF）與巴拉圭金融發展局（AFD）巴拉圭微小中型企業信保基金（FOGAPY）簽署「後疫情時期協助拉美及加海經濟復甦及婦女賦權計畫」信用保證合作協議，充分展現阿布鐸對台巴合作的重視。

歐江安強調，我國政府持續鼓勵台商前往投資，本年以來我國先後派有「中南美友邦經濟合作及商機考察團」及「台巴產業合作意向書專家考察團」赴巴拉圭考察，對此巴國政府表達重視及感謝，巴拉圭的政、經穩定，投資環境良好，強化投資及貿易，達到互惠互利的雙贏局面，向來為台巴關係的重要支柱，我國政府將會持續鼓勵台商前往巴國考察投資。

此外，歐江安也說，我國為協助巴拉圭培育理工人才，促進產業升級，台巴兩國自2017年在巴拉圭開辦台巴科技大學，以成立拉丁美洲最好的科技大學為目標，迄今已招收400名巴國優秀學子，相信在雙方積極深化經貿活動下，台巴雙方未來的投資及貿易關係將持續顯著增長。

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