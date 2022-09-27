11友邦挺台參與聯合國　外交部：肯定台灣對國際社會貢獻

▲第77屆聯合國大會。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

外交部27日表示，中國持續升高對台軍事恫嚇，對區域和平及穩定造成嚴重威脅，今年政府持續推動參與聯合國體系，爭取國際社會對我國推案訴求的認同、支持及重視，感謝我國友邦及理念相近國家在第77屆聯合國大會開議期間以各種多元方式展現對我國的支持，正面回應我反對武力威脅的訴求，呼籲重視台海和平穩定，以及肯定台灣對國際社會的貢獻。

外交部表示，在本月20至26日聯大總辯論期間，巴拉圭總統、馬紹爾群島總統、瓜地馬拉總統、史瓦帝尼國王、帛琉外長、聖露西亞總理、聖克里斯多福及尼維斯總理、貝里斯總理、吐瓦魯總理、聖文森總理及諾魯駐聯合國代辦11位友邦高層在聯大總辯論演說時特別為台灣仗義執言，關切台海及區域和平穩定，也呼籲聯合國不應以聯大第2758號決議的政治詮釋回應台灣有意義參與聯合國的訴求，台灣有能力為落實「永續發展目標」（SDGs）做出更多貢獻，聯合國應接納台灣。

外交部指出，理念相近國家也持續對台海情勢發展表達高度關切。美國總統拜登（Joe Biden）、捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）皆在聯大總辯論演說中，強調支持台海穩定與和平，反對任一方單方面改變現狀；在聯大期間，「七大工業國集團」（G7）外長及歐盟高級代表發布聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸問題；美、英、日、澳、德也透過與其他國家的場邊會談、媒體訪問或發布官方報告的方式關切台海情勢發展。

外交部表示，各國立法部門也持續表達聲援，美國、加拿大、宏都拉斯、哥倫比亞、阿根廷及南非等國國會議員，以通過友台法案、發布聯合公報、社群媒體發文，以及致函聯合國秘書長等多元方式，支持我國的國際參與。另外，歐洲議會通過「台海決議文」，支持台海及區域和平，反對任一方片面改變現狀；歐洲福爾摩沙俱樂部共28國國會議員以及由29國國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）先後發表公開聲明，譴責中國軍事挑釁，重申台海和平穩定之重要性。

外交部表示，再次誠摯感謝友邦及理念相近國家對台灣參與聯合國體系的強勁支持，以及各項具體的友好行動。身為全球負責任的一員，台灣將繼續與民主社群國家共同合作遏止威權主義的擴張，致力維護以規則為基礎的國際秩序，我國也將秉持「專業、務實、有貢獻」的原則持續積極推動參與聯合國，展現台灣與國際連結的決心，讓世界看見台灣的正面價值。