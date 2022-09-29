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未來五年繼續外交鬥爭風格！　陸官方：台灣問題堅決回擊挑釁行徑

▲▼ 中共中央宣傳部2022年9月29日（星期四）上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，中央對外聯絡部副部長郭業洲、外交部副部長馬朝旭介紹新時代外交工作有關情況。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中共中宣部今舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，聚焦「新時代外交工作」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共中宣部今（29）日舉行第36場「中國這十年」系列新聞發佈會，聚焦「新時代外交工作」。針對外媒質疑中國外交部未來五年是否堅持「外交鬥爭」的強悍作風？中國外交部副部長馬朝旭指出，「我們用行動告訴世界，中華民族任人宰割的時代早已一去不復返了。」並且強調在「台灣問題」上敢於亮劍，繼續堅決回擊挑釁行徑。

中共中央宣傳部定今上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，由中央對外聯絡部副部長郭業洲、外交部副部長馬朝旭介紹新時代外交工作有關情況。

馬朝旭開場白首先重申，堅定捍衛國家利益和民族尊嚴，在大是大非問題上旗幟鮮明、寸步不讓，在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上敢於亮劍，堅決鬥爭，有力維護了國家主權、安全和發展利益。

針對《路透社》提問，「未來5年中國外交是否會繼續堅持鬥爭？」馬朝旭指出，我們旗幟鮮明捍衛一個中國原則，實現同9個國家建交復交，在台灣問題上堅決回擊挑釁行徑，鞏固了國際社會一個中國共識，有力阻遏外部勢力干預香港事務，鞏固香港由亂及治的良好態勢。

他說，以事實真相戳穿涉疆謊言，挫敗「以疆制華」的政治圖謀。穩步推進「南海行為準則」磋商，維護南海局勢總體穩定。

▲▼ 中共中央宣傳部2022年9月29日（星期四）上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，中央對外聯絡部副部長郭業洲、外交部副部長馬朝旭介紹新時代外交工作有關情況。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸外交部副部長馬朝旭強調，針對「台灣問題」敢於亮劍。（圖／記者任以芳攝）

馬朝旭進一步指出，我們抵制疫情政治化、病毒標簽化逆流，80多國以致函、發表聲明等方式反對將病毒溯源問題政治化。我們在聯合國人權理事會和聯大三委連續7次挫敗反華人權行動，形成近百國支持中國正義立場、反對以人權問題為借口幹涉中國內政的強大聲勢。經過不懈努力，被非法拘押1000多天的孟晚舟女士平安回到祖國。

他表示，開展外交鬥爭，針對的是損害中國國家利益和民族尊嚴的言行，維護的是自身正當權益，反對的是霸權霸道霸淩，伸張的是國際公平正義。「我們用行動告訴世界，中華民族任人宰割的時代早已一去不復返了，沒有任何力量能夠阻擋中國發展前進的步伐。」

最後，他強調，「我們有主動迎戰的底氣，不畏強權的骨氣，維護正義的志氣。中華民族嚇不倒、壓不垮，不怕鬼、不信邪，我們決不會坐視國家利益受損，任何人不要指望中國吞下損害自身利益的苦果。」

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