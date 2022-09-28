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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美運輸部長挺台參與ICAO　外交部：中國軍事挑釁影響國際航路

▲▼國際民航組織（ICAO）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際民航組織（ICAO）。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

「國際民航組織」（ICAO）第41屆年會昨天在蒙特婁召開，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）會中指出，相信所有國際民航重要的利益攸關者，尤其是管理重要空域者如台灣，均應有意義參與ICAO。對此，外交部發言人歐江安回應表示，中國軍事挑釁影響國際航路交通，呼籲ICAO接納台灣參與。

布塔朱吉於9月27日在加拿大蒙特婁舉行的ICAO第41屆年會中指出，美方相信所有國際民航重要的利益攸關者，尤其是管理重要空域者如台灣，均應獲機會有意義地參與ICAO工作。

歐江安說，這是自2009年我國政府開始推動參與ICAO以來，美國運輸部長首度在ICAO年會上發言支持台灣參與，別具意義，對於美國政府以公開、明確、有力的發言支持台灣參與ICAO，外交部表達誠摯感謝。

歐江安表示，近期中國在台灣周邊海空域進行軍事挑釁行動，已嚴重影響國際航路交通，危及區域穩定及全球民航安全，更凸顯讓台灣參與ICAO平台、與全球所有民航主管機關共同維護國際飛航安全的必要性與急迫性，外交部再次呼籲ICAO正視國際飛航安全的實際需要，以及區域日益嚴峻的挑戰，接納台灣參與ICAO，共同為全球飛安貢獻專業與心力。

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