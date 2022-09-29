金融時報：巴拉圭要求「實質利益」　籲台灣投資逾300億鞏固邦交

▲ 巴拉圭總統阿布鐸2018年受邀來台參加雙十國慶典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國《金融時報》報導，台灣友邦巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）呼籲台灣投資巴拉圭10億美元（約新台幣318億元），並稱巴國人民需要「感受到實際利益」，才能抵抗外交轉向中國的壓力。他受訪時更問道，「台灣可以給我們什麼？」

報導指出，台灣僅剩的邦交國多在拉丁美洲及加勒比地區，但北京持續透過提供援助、貸款及貿易等方式將它們奪走，而巴拉圭是目前仍承認台灣的最大國，一旦改變立場將對台灣造成沉重打擊。

阿布鐸訪美期間接受《金融時報》訪問表示，台灣對非邦交國投資逾60億美元（約新台幣1909億元），「我們希望其中10億美元能夠用來投資巴拉圭，這將有助我們針對與台灣建立這種戰略聯盟的重要性展開討論。」

台灣外交部則表示，阿布鐸要求10億美元投資，將對台灣與巴拉圭戰略夥伴關係具有深遠意義，政府也鼓勵台企前往巴拉圭並開展投資。

過去5年內，巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加及尼加拉瓜與台灣斷交，引起美國警覺，因為美國迫切希望台灣和該地區盟友維持邦交。

巴拉圭是大豆及牛肉主要出口國，但與台灣維持邦交使其無法進入廣大的中國市場，引起國內強大的農業遊說團體不滿。阿布鐸說明，當肉價下跌又無法進入中國時，製造商就會要求開放中國市場，「身為一個可以將所有大豆和肉類產品都賣給中國的國家，台灣可以給我們什麼？」

▲ 2018年國慶典禮當天上午，蔡英文主持軍禮歡迎阿布鐸夫婦。（圖／記者季相儒攝）

台灣光是今年就向巴拉圭派出2組商業考察團，2017年在巴國開設的科技大學已經培養400名學生。但去年發表於《外交政策分析》（Foreign Policy Analysis）的研究估計，2005年至2014年間，與台灣維持邦交導致巴拉圭每年損失達到GDP約1%的援助及投資，「巴拉圭沒拿中國任何東西，但沒有被台灣資金抵銷。」

新冠疫情嚴峻時，巴拉圭也因與台邦交而無法獲得新冠疫苗。阿布鐸派出衛生部長與中國駐巴西領事洽談，而中方要求，取得中國疫苗須符合中國人、中國盟友或貧窮國家等條件，但巴拉圭都不是。

拉丁美洲其他台灣邦交國也面臨相同處境，包括瓜地馬拉及宏都拉斯。宏都拉斯去年曾表示，正考慮在中國開設辦事處，以確保疫苗來源，促使台灣指責北京，利用疫苗獲取政治及外交利益。

不過世界銀行表示，儘管疫苗取得有困難，巴拉圭穩定的經濟使其被證明為最有能力應對疫情的國家之一。英國華威大學政治學講師、《外交政策分析》研究作者Tom Long也指出，阿布鐸的執政黨在其他問題上與美國關係緊張之際，與台邦交對巴國有益，「巴拉圭可以在此問題上得到台灣及美國一些人物的關注和支持，這是較小的國家通常得不到的。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》