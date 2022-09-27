尪沉迷巨乳妹狂斗內！人妻過「無性生活」崩潰哭了　婆婆罵：不懂事

▲原PO向老公求歡不成。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

夫妻婚後性生活是否和諧，會影響到2人的感情。一名人妻抱怨，最近發現自從生完第2胎之後，老公變得不太喜歡碰她，前陣子還迷上直播主，偷偷斗內了很多錢，讓她覺得相當難過，沒想到婆婆還介入2人爭吵，嫌棄她不懂事，還說「男人本來就好色」，讓她覺得備受委屈。PO文曝光後隨即掀起熱議。

原PO在「匿名公社」發文表示，老公在小孩出生之前，性慾非常強，一星期最少會愛愛5次，但她生完第2胎之後，對方卻變得不太喜歡碰她，大多都躲在廁所自己解決，2人還因為此事大吵。沒想到婆婆聽到後卻衝進房間大罵，「孩子都生了，妳不要煩老公做這檔事」，因為對方認為兒子白天上班很辛苦，晚上回家就需要好好休息，否則會累垮。

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原PO表示，她前陣子還發現老公追蹤了很多身材豐滿的直播主，而且刷卡斗內很多錢，她忍不住哭出來，結果婆婆又在門外偷聽，下秒隨即開門大罵她不懂事，「男人本來就好色，妳與其花時間管老公，不如多花心思顧好小孩就好」。她聽到後覺得相當無奈，沒想到現在生完小孩之後，老公態度竟然差這麼多，「什麼叫生完小孩就要認份？太不公平了吧」。

▲原PO覺得很不公平。（示意圖／視覺中國CFP）

不少人看到後紛紛表示，「好好溝通吧，真的不行就要好好考慮你的人生該怎麼走」、「對自己好一點」、「問題很大，而且只會越來越嚴重」、「想辦法讓自己過的更好、更充實、更快樂一點」、「婆婆也太壞了，這樣妳先生會變媽寶的，妳一定要找時間好好跟先生溝通，這樣付出一點也不公平」、「多愛自己一點，如果妳連自己都不喜歡自己，那老公或其他人怎麼會喜歡呢？加油」。