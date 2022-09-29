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社會 社會焦點 保障人權

21歲姪女赴KK園區打工失聯！叔叔急求助...她拎行李上車最後身影曝

記者黃宥寧／台北報導

台人赴海外掏金淪「豬仔」頻傳！日前北市士林警分局，接獲民眾報案，指出21歲高姓姪女，從7月就到泰國打工，期間皆有報平安，直到收到「換工作到緬甸」訊息隨即失聯。警方隨即成立專案小組，鎖定王姓犯嫌為首的犯罪集團，由於3嫌因涉及其他人口販運案在押中，警方也到看守所提訊，3人初步坦承仲介高女出境，全案依妨害自由等罪偵辦。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市高姓女子為了賺錢，誤信詐騙集團的話，被拐到緬甸KK園區。（圖／記者黃宥寧翻攝）

高女的叔叔向警解釋，姪女看到臉書求職徵才廣告，7月20日出境到泰國打工，期間持續都有聯繫，直到8月15日姪女傳訊說：「我要換工作到緬甸」，之後還有以通訊軟體向叔叔談及當地狀況，並提到同行的台灣人被扣錢、不能外出，不像台灣自由，隨即就失聯，他心慌到不已加上求助無門，2天後決定報案。

警經擴大調閱出境資料，經過數日研析發現，以48歲王姓男子為首的嫌犯，與41歲詹女、46歲蔡男，3人利用年輕人社會經驗不足，急於改善經濟為誘因，遊說出國打工，並派遣專人先行安排食、宿集中看管，再代為申辦護照，直接載往機場，由當地不法分子接應看管。

由於3嫌因其他人口販運案在押中，警方也到看守所提訊，3人初步坦承仲介高女出國，並到桃園大園區載她前往機場。目前高姓女子仍失聯，警方也全力與移民機關協助偵辦中，持續清查有無其他共犯。

對此，士林分局呼籲，民眾透過網路求職時，務必提高警覺，對於高薪且不合常理的海外徵才廣告，更要審慎評估，以免落入陷阱淪為詐騙共犯，民眾或親友遇有類似狀況發生，請立即就近向警察機關報案或向我國駐外使領館請求協助，以維護民眾生命、身體及財產安全。

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