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外送員步行送進院區　醫護嫌慢「下次快點」　他道歉收負評超心寒

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名外送員28日上午接到醫院的訂單，由於院方禁止機車進入，因此他徒步走一段路進入院區送餐。沒想到，醫護取餐時不斷說「下次能不能快一點」，不等外送員解釋拿了找錢轉頭就走，事後還給出負評，讓外送員非常心寒，感嘆「恭喜妳又成功減少一位願意接院區訂單的外送員」。

該名外送員在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他28日上午9時40分接到兩份訂單，然而系統問題不會顯示第二單是誰的，他進入醫院送完第一單後，才知道第二單也是醫院，因此他必須離開院區回車上拿餐點，再次走回院區送第二單。

▲▼外送員步行送進院區　醫護嫌慢「下次快點」　他道歉收負評超心寒。（圖／原PO授權提供）

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▲▼原PO走一段路後抵達，立刻用手機通知醫護人員取餐。（圖／原PO授權提供）

▲▼外送員步行送進院區　醫護嫌慢「下次快點」　他道歉收負評超心寒。（圖／原PO授權提供）

原PO表示，第二單的地點雖然跟第一單一樣都在院區，但屬於不同地點的大樓，因此他徒步繞了一圈抵達，馬上傳訊息給客人，卻被對方不耐煩地嫌棄。影片顯示，原PO馬上道歉並解釋是系統問題時，女醫護不耐煩地說「好了，趕快找我錢，趕快找我錢，趕快找我錢」，拿到零錢後轉身就離開，而外送員直到走出院區都沒有說任何一句話。

最後，該名外送員收到了「對客戶服務不專業」的負評。原PO解釋，醫院禁止機車進入，外送員都需要將機車停在院區外，再徒步走一段距離進去，一來一往會花費大量的時間，因此許多外送員都不願意接醫護人員的外送單，「以往我總是抱著回饋感謝醫護在疫情期間的辛勞跟付出，從不拒接醫院的訂單，走再遠也沒抱怨過。但今天這位小姐成功消滅了我服務醫護的熱情，從今天起只要看到訂單地址是榮總一律拒單」。

▲▼外送員步行送進院區　醫護嫌慢「下次快點」　他道歉收負評超心寒。（圖／原PO授權提供）

▲網友認為大家都是出來工作，互相尊重跟體諒是基本。（圖／原PO授權提供）

該文PO出後立刻有8000多名網友按讚留言，「搞得真的像欠她，那種態度」、「要抱怨還不讓人回話耶，一解釋就趕快找我錢趕快找我錢，還連講兩次」、「本身醫護人員，其實時間很寶貴，她不該叫外送然後慢了再把怒氣出在他人身上，都能走出來領餐了，不如院內餐隨便吃吃就好」、「趕時間幹嘛不用信用卡？還在那邊付現金，笑死」、「沒欠妳欸，你在醫院受的氣麻煩請你回家發洩」、「拒單+1，跑過真的不划算，又常常認為別人都一定要很熟院區似的」。

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