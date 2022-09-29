高雄女騎車擦撞外送員　「一舉動」變現行犯當場被捕...傻眼了

記者賴文萱／高雄報導

「小擦撞而已吧？我先走囉！」高雄一名49歲的柯姓女子日前騎車擦撞到另一名34歲的外送騎士陳姓女子，她當下以為不嚴重，就想直接離開現場。陳女見對方竟未留在現場處理後續傻眼，立即催油門攔下柯女並報警。柯女也因此成為肇事逃逸現行犯，當場被逮捕移送法院，她後悔直呼「怎麼那麼嚴重？」

▲騎車擦撞外送員，她以為不嚴重...「一個舉動」當場被逮捕移送。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼騎車擦撞外送員，她以為不嚴重...「一個舉動」當場被逮捕移送。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局忠孝所26日接獲一名女子報案，稱遭對方擦撞後，對方卻意圖逃逸，現已把人攔下來。警方立即趕赴現場，到場發現，報案者為一名外送騎士陳女，因遭另一名柯女騎車擦撞，而造成手腕扭傷。

事發後，陳女見對方未留在現場處理隨即離去而傻眼，馬上催油門追上柯女，將她攔下後報案。警方了解後，請示地檢署，檢察官認為柯女行為已構成肇事逃逸現行犯，警方將其逮捕解送偵辦。

▲檢察官認為柯女行為已構成肇事逃逸現行犯，警方將其逮捕解送偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯女聽到要被逮捕移送，當場傻眼直呼「只是小擦撞而已，這樣也要送法院？！」，感到相當懊悔。鳳山分局呼籲，發生車禍時務必留在現場等待警方到場處理，並確認雙方有無受傷，如錄影錄音更能自保以免遭告肇事逃逸。

依刑法規定，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人受傷而逃逸，可處6月以上5年以下有期徒刑，並遭吊銷駕照，民眾不可不慎。