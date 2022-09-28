2022宜蘭嚴選優質米競賽揭曉　冬山馬啟亮奪冠軍米王寶座獎金30萬

▲▼冬山馬啟亮（上圖右2）在2022宜蘭嚴選優質米競賽中奪冠軍米王寶座。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2022宜蘭嚴選優質米競賽最終回官能品評，28日於宜蘭縣農會舉辦，經過一連串激烈競爭及稻米界專家多方品評後，最終由冬山鄉農會馬啟亮農友奪下冠軍米王寶座，亞軍為三星地區農會劉明全農友、季軍為三星地區農會吳炎昌農友，另宜蘭市農會楊來本農友則榮獲最佳人氣獎。

2022宜蘭嚴選優質米競賽最終回官能品評的評審委員個個頂尖好手，都是稻米界專家，尤其首次邀請到全國唯一兩位取得日本「米‧食味鑑定士」之簡碩宏與林定三擔任評審，此外，還邀請台大農藝學系蔡育彰副教授、中華民國米穀商業同業公會全國聯合會理事長李榮福、農委會農糧署東區分署秘書劉向正及花蓮區農業改良場蘭陽分場場長潘昶儒，評審團可說是史上最強陣容。

本次官能品評是由評審現場試吃，針對各參賽樣品米飯之外觀、氣味、口感、黏性、硬度進行綜析及給分。全體評鑑委員一致表示，今年度參賽農友稻米品質均非常優良，競爭相關激烈。宜縣府農業處指出，為打響宜蘭米知名度，縣政府自2018起辦理「宜蘭嚴選優質米競賽」，今年已邁入第5年，此次競賽共有19人進到最終官能品評階段。冠、亞、季軍可分獲獎金30萬元、15萬元及5萬元，5位優勝及最佳人氣獎則各有1萬元獎金，另入選者亦可獲得5,000元獎金。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭縣好山好水出好農產品，尤其宜蘭米品質更是一等一，不僅拍賣價創全國之冠，更出口外銷至日本，並獲日本「米‧食味鑑定」競賽特別優秀賞殊榮。日前農委會公佈台灣稻米達人冠軍賽入圍名單，10位中就有3位是宜蘭縣農友，再再顯示宜蘭米的高品質、宜蘭稻農技藝精湛。