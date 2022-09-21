吃完飯「女友提分手」怒評1星！老闆神回　網秒認出：這家超好吃

▲老闆高EQ神回覆。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

現在許多人在消費前，相當依賴Google評論，雖有一定的參考價值，但如今也成了部分有心人士惡搞的武器。就有客人吃完台南一間小吃名店，被女友分手，於是把店家當出氣筒，寫下1星負評，而老闆機智的回應，獲得大票網友讚賞。

網友在「爆廢公社公開版」PO出截圖，只見客人在Google評論給出1星負評，直呼「我的女朋友吃完飯就和我分手了。」

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面對無厘頭的指控，老闆隔天幽默回應，「恭喜你，一頓飯看清了一個女人！如果再交往新女友，別忘了再帶來本店測試，是否為真感情。」

這番話被網友大讚機智，紛紛笑回「老闆好幽默～情商很高」、「真愛測試」、「被魚肚耽誤的月老」、「我朋友去吃完也分了」、「自嘲是最高級的幽默」、「這是哪家的指南宮啊」、「女朋友會變心，但是魚肚不會」。

▲不少網友大讚，這間店超好吃。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

另外，不少饕客也認出，這是台南夯店，大讚「超級好吃」、「完了，以後到這家用餐要排很久了」、「富鴻他X的超級好吃」、「台南宵夜好所在」、「這間好吃，生意超好的（肉片很下飯）」、「這家真的好吃啊！尤其是煎魚腸」。

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