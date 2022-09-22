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女友搬離拒聯絡…他怒盜帳號3天狂點6萬元外送　腦衝下場曝

▲▼信用卡,回饋,刷卡金.網購,外送,串流。（圖／unsplash）

▲馮男不滿前女友斷不聯繫，竟盜用綁著她信用卡的外送帳號狂買6萬多元，把卡都刷爆前女友才獲知，氣得翻臉提告。（圖／unsplash）

記者蔡怡萍／台南報導

台南一名馮姓男子因為不滿王姓女友提分手，之後又拒絕跟他聯絡，看到女友遺留的ipad中還存著她的foodpanda平台帳號，並且綁定女友信用卡，竟擅自狂點外送洩憤，光是單筆9千多的麻辣鍋就點了3次，短短3天內就刷了6萬多元，直到達到刷卡上限、被外送員電話通知付現取餐，王女才察覺被盜用，她氣憤提告。台南地院依偽造準私文書罪，處馮有期徒刑6月，可易科罰金。

根據調查，馮男與王女原先一起同居在台南某套房，後來王女想分手，就在2021年5月底搬離，但她的ipad跟小筆電卻沒有帶走，馮後來持續連繫她都未得回應，同年7月10日，馮越想越氣，就拿著還綁著她信用卡的foodpanda帳號，瘋狂下單外送，麥當勞、麵店、星巴克、火鍋、紅茶冰亂點一通，知名麻辣鍋9千多元更是點了3次，3天內就刷了6萬多元，甚至還在蝦皮上買東西爽購物。

王女信用卡的額度上限3萬被刷爆，馮男仍想繼續惡作劇，又在外送平台下單，直到外送員打電話給王女通知卡刷不過、需要以現金付現取餐，她才發現遭到前男友惡搞，火大報警提告。

馮男坦承擅自亂下訂單，但說有在事後跟王女講，但她氣炸表示根本沒同意前男友使用她的帳號，法官審理後認為馮只因前女友拒絕聯繫，就逕自冒用她的名義購買商品，惟念馮當庭對前女友、與商家表示歉意，依行使偽造準私文書罪，共3罪各處4、3、2月徒刑，應執行有期徒刑6月，可易科罰金，仍可上訴，他還需全數負責他下單的物品金額。

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