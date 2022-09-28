企業回饋地方捐贈救護車1輛　黃偉哲受贈感謝

▲正一直線機械廠捐贈台南市消防局第六救災救護大隊安南消防分隊救護車1輛，由黃偉哲市長代表受贈啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正一直線機械廠28日上午，捐贈台南市消防局第六救災救護大隊安南消防分隊救護車1輛，由黃偉哲市長代表受贈啟用。

黃偉哲市長表示，正一直線機械廠股份有限公司自1970年創立以來，即專業化的從事於線材二次製品加工機器之生產，廣泛使用於伸線廠、螺絲螺帽加工業等，銷售遍及台灣、東南亞、亞洲、美洲、歐洲等國，公司產品通過歐規等國際認證，係立足台南放眼世界的優質企業。

正一直線機械廠股份有限公司捐贈代表王士驊、王郁智兄弟表示，行善積德是家訓，父母親從小就教育他們，行有餘力則用以助人，故以父親王順恭先生之名義捐贈，希望能為安南區的鄉親略盡一份心力、回饋社會，也是福氣。兄弟倆同時也表示，拋磚引玉的作為，能引起更多公司團體或民眾關注到院前緊急救護的需求，那就更是錦上添花了。

市長黃偉哲代表市民感謝正一直線機械廠慷慨解囊，捐贈總價值新台幣378萬元的救護車供緊急傷病患到院前急救使用，安南區目前多個重劃區快速發展中，人口移入日增，緊急救護案件亦急速增加，本次捐贈的救護車將配發予安南高級救護隊使用，車內配置、裝備、器材皆應第一線救護人員需求打造購置，相信可以提高到院前的急救成功率，造福民眾。完善的救護裝備能有效守護民眾生命安全、車身的巴騰堡格紋能有效提示用路人注意安全，消防局不只給予市民最佳的緊急救護服務品質，也同時關注市民的安危。