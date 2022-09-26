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美國在台協會高雄分處新任分處長黃東偉　拜會黃偉哲暢談台美願景

▲美國在台協會高雄分處新任分處長黃東偉(Thomas Wong)，拜會台南市長黃偉哲，雙方就台美交流進行討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲美國在台協會高雄分處新任分處長黃東偉(Thomas Wong)，拜會台南市長黃偉哲，雙方就台美交流進行討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

美國在台協會高雄分處新任分處長黃東偉(Thomas Wong)，26日拜會台南市長黃偉哲，這是黃東偉處長上任後初次蒞訪台南市政府，黃偉哲特率新聞及國際關係處長蘇恩恩出席會見，雙方就台美交流進行討論。

▲美國在台協會高雄分處新任分處長黃東偉(Thomas Wong)，拜會台南市長黃偉哲，雙方就台美交流進行討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲首先歡迎黃東偉處長到南台灣服務，黃偉哲表示，台美關係比過往更加緊密，包含眾議院裴洛西議長等美國政界高層都於日前接連訪台；美國參眾兩院也接連提出對台友善的法案。黃偉哲期待能在這樣的氛圍下，與黃東偉處長所領導的美國在台協會高雄分處繼續合作，串起南台灣民眾跟美國的連結。

▲美國在台協會高雄分處新任分處長黃東偉(Thomas Wong)，拜會台南市長黃偉哲，雙方就台美交流進行討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南女孩胡家琪是美國西點軍校畢業的第2位台灣女生，與黃東偉處長同是校友，他藉此希望台南未來可以創造更多與美國之間的交流。黃偉哲也當面邀請黃東偉處長多多到訪台南，他表示台南美食及節慶活動眾多，希望未來黃東偉處長不論於公於私，都可以到台南走走，親自體驗台南特有的魅力。

▲美國在台協會高雄分處新任分處長黃東偉(Thomas Wong)，拜會台南市長黃偉哲，雙方就台美交流進行討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃東偉分處長於2022年8月抵任，這已是他第二次派駐台灣，他曾於2017年擔任美國在台協會台北辦事處政治組官員。黃東偉分處長畢業於美國西點軍校，2010年進入美國國務院後，曾派駐過墨西哥，並擔任國務院亞裔美國人外交事務協會主席等職。

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