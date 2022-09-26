黃偉哲致力提升文教力　2022幸福城市大調查台南六都第一

▲台南市長黃偉哲致力提升文教力，日前公布2022幸福城市大調查，台南市在文教力表現方面，獲評比為六都第一，且為全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

天下雜誌日前公布2022幸福城市大調查，台南市在文教力表現方面，獲評比為六都第一，且為全國第一。

台南市長黃偉哲表示，感謝市民對城市的認同，在當今少子化趨勢下，挹注充裕資源於教育，是政府責無旁貸的任務，台南市近年積極推廣閲讀教育、降低中小學輟學率、豐富樂齡學習等，以豐富市民的學習生活，提升市民文教活動參與及提升學生核心競爭力，樂見市府團隊的努力被看見，也期許繼續努力，讓市民過得更好。

教育局鄭新輝局長表示，天下雜誌的文教力指標包括國中小輟學率、樂齡學習中心活動參與、平均每人可分配藏書冊數等，以及問卷調查民眾對縣市是否具有豐富文化活動、市長是否關心下一代教育等，臺南市藉由推動閱讀教育、豐富社區大學樂齡課程、重視雙語教育、數位課程等文教活動，讓臺南市民能感受幸福城市的豐富文教環境。

黃偉哲市長相當重視教育，培育雙語教學人才，將雙語教學落實在各領域教學，目前獲得雙語次專長教師證的人數為全國第一。在疫情停課期間，台南市率先全國提出線上直播教學，陪伴全國親、師、生安心停課不停學，點閱率超過900萬人次。推動「生生用平板」、「班班有網路」，進而達到「班班有數位教室」目標；同時鼓勵學校訂定特色數位課程。

在閱讀推廣方面，臺南市全國首創建置K-12閱讀平台「布可星球」及「布可小星球」，讓台南市民從幼兒園到高中階段即愛上閱讀，未來能自主學習，讓閱讀成為市民的一種生活習慣。終身教育方面，台南市每一區皆設有樂齡學習中心，市民學習參與度高，並入圍2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎；台南市社區大學開設豐富多彩多姿的課程，在新營、曾文、北門、新化、南關、永康、台南等七所社區大學，近3年來，每年春季班、秋季班參與學員人次皆各達1萬人以上，深受市民歡迎。

黃偉哲市長上任後，也致力為偏鄉小校的經營帶來轉型新風貌，如白河區仙草實小去年成為全台灣第一所KIST (KIPP Inspired Schools in Taiwan)公辦公營實驗小學。也積極整合偏鄉小型學校午餐廚房，朝向中央廚房化供應模式，提升午餐品質。配合教育部投入約30億餘元達成中小學「班班有冷氣」政策目標，編列校園通道鋪面路平改善經費近5000萬元，營造通行安全及美感的校園環境。