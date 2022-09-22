陪夫就醫竟發現自己腫瘤　花蓮女乳癌二期治療後病情穩定

▲▼門諾醫院舉辦乳癌防治宣導活動，現場還進行乳房模型觸摸體驗，教導女性朋友如何自我檢查及善用篩檢方式，以確保早期發現早期治療。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

響應10月國際乳癌防治月，門諾醫院於門診大廳舉辦乳癌防治宣導活動，除了有衛教影片的播放，現場還進行乳房模型觸摸體驗，透過個管師的指導，教導女性朋友如何自我檢查及善用篩檢方式，以確保早期發現早期治療。



「乳房模型共有5顆腫瘤，摸摸看，找得出來嗎？」門診大廳聚集了參與體驗的民眾，不少人因為按壓方式不對或是力道不足而無法正確摸出乳房模型內腫瘤的位置，經由個管師的正確示範，讓不少參與民眾恍然大悟，原來平常「自摸」的方式都錯了。38歲的林小姐說，今天看了個管師的示範，才知道乳房的自我檢查是由內向外，而且還包括左右兩側鎖骨下、胸骨中間、肋骨及腋下，以往自己都是大概的摸一摸、輕輕的壓，根本沒有正確落實，今天回家後一定要好好的自我檢查一番。





門諾醫院乳房特別門診醫師陳清祥表示，乳癌是是台灣女性好發癌症排名的第1位，近年來已有年輕化趨勢，臨床上也有患者年紀只有23～30歲不等，因此；除了呼籲一般女性在每月月經後一星期自我檢查；停經、更年期、懷孕婦女等，每月固定一天進行自我檢查，為了自我健康，女性朋友還可透過定期乳房超音波及乳房X光攝影檢查，幫助自己發現摸不到的異常狀況。

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醫師進一步說，去年一位58歲陪同先生就醫的林太太，經過大廳時恰巧看到團隊在現場辦理乳癌防治的有獎徵答衛教宣導，為了小禮物，林太太停下腳步參與活動並獲得乳房超音波的檢查機會，沒想到卻意外發現了右乳有一顆約2.5公分的腫瘤，經進一步檢查，腋下淋巴結沒有轉移確定為乳癌第二期，所幸經過治療，目前病況穩定。





陳清祥指出，乳癌如能早期發現早期治療，不僅可以保留乳房，5年存活率更高達90%以上，乳房X光攝影是目前國際認可最有效的乳癌篩檢工具，雖然攝影時必須壓住乳房，讓許多女性朋友因害怕疼痛而卻步，但為了自我的健康，忍一時不僅能有助於偵測到鈣化點或腫瘤，對於無症狀的零期乳癌也能及時發現。他呼籲45-69歲或40-44歲有乳癌家族史的婦女朋友應善加利用政府提供每2年1次的免費乳房X光攝影檢查，確保自身健康，用篩檢愛自己。



醫師強調，均衡飲食、規律運動，遠離菸、酒等危險因子是預防癌症的不二法門，婦女朋友不妨利用洗澡時對著鏡子好好的檢視自己的乳房，如發現乳房有硬塊、出現異常分泌物、乳頭凹陷或乳房皮膚有脫皮現象等，應盡快尋求一般外科或乳房專科醫師進一步檢查，千萬不要因害羞或害怕就醫而不去就診，延誤了治療時機。