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國慶3天連假要來了！國道擠1.3倍車潮　「國5南下最長恐塞15小時」

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲國5國慶連假期間將出現大量出遊車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

國慶3天連假將至，預估將湧現大量出遊車潮，國道交通量上看平常1.3倍，其中連假前一天國5南下預料將從上午9時就會湧現車潮，午夜24時才紓解，恐連15小時國5南下都不好走。

國慶連假將至，高公局預測，連假前一天(10/7)國道就會出現首波車潮，其中國5南下將自上午9時塞到午夜24時；不過連假最塞的一天將是連假首日(10/8)，雙向將有115百萬車公里，為平常1.3倍，國5自清晨5時過後就會出現塞車，要下午4時才紓解，西部國道則是上午7時後就會有南下車流。

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連假第二天(10/9)除持許有南下出遊車流外，也將湧現不少北上車潮，其中國5北上將自11時塞到午夜24時，行車時間為平常7倍。10/10國慶日當天為收假日，下午將有大量北返車流，國5則將自上午9時就出現。

▲▼國慶連假國道疏運。（圖／高公局）

▲▼國慶連假，1968 APP可自訂個人化服務。（圖／高公局）

▲▼國慶連假國道疏運。（圖／高公局）

為提供民眾即時塞車和路況資訊，高公局推出高速公路1968 App提供個人化服務，包含「自訂推播」、「自訂首頁單元及風格樣式切換」等服務，民眾簡易設定後可於連假期間掌握國道即時路況大小事；此外，配合國慶日連假，也可更換為國慶風格背景。

高公局表示，用路人可於行駛高速公路期間開啟高速公路1968 App「首頁/路況播報」及於「首頁/自訂推播」開啟「路況事件推播(LBS)」，即可分別收聽前方3公里即時路況及主動接收特定範圍內的事件資訊，如管制、事故、散落物、壅塞、施工、服務區車位及天候等，完整的即時路況讓用路人掌握國道行車方向。

▲▼國慶連假國道疏運。（圖／高公局）

▲國慶連假國道疏運。（圖／高公局）

高公局提醒，為分散連假期間尖峰時段車流，國慶日連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費等措施。

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