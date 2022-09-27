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下載超過1300萬！85個廣告詐欺App流竄App Store、Google Play

▲有85個廣告詐騙App流竄在雙平台系統中。（圖／取自bleepingcomputer）

▲有85個廣告詐騙App流竄在雙平台系統中。（圖／取自bleepingcomputer）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒9to5mac報導，安全研究人員發現 85 個App參與廣告欺詐，其中有10 個在 App Store，另外 75 個在 Google Play，總下載次數超過 1300 萬次，報導指出，這些App名為「Scylla」的新型廣告欺詐活動的一部分。

根據Bleeping Computer調查，研究人員發現，App Store 和 Google Play 上有 85 個應用程式向用戶推送可見或隱藏的廣告，或者通過冒充合法且知名的App來收取費用。分析師認為，這些廣告詐欺的行為都是有組織的行動，此次發現的App，已經是第三批活動。

根據 Bleeping Computer 的說法，研究人員已通知蘋果和Google，這些App已從 App Store 和 Google Play 中刪除。如果用戶下載了其中一款App，需要盡快移除，避免廣告侵擾。

以下是外媒公布的App Store軟體清單：Loot the Castle、Run Bridge、Shinning Gun、Racing Legend 3D、Rope Runner、Wood Sculptor、Fire-Wall、Ninja Critical Hit、Tony Runs。

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