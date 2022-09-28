青少年Novavax週五開打！不良反應發生率曝　不敢打mRNA可選這款

▲台大醫院醫師李秉穎說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布12~17歲青少年Novavax疫苗本週五（9/30）開放接種，指揮官王必勝表示，家長若擔心mRNA疫苗副作，Novavax重組蛋白疫苗是非常好選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據9月初衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議建議，開放12至17歲青少年族群接種Novavax疫苗作為2劑基礎劑使用，2劑間隔至少4週以上，建議以同製程疫苗完成基礎劑接種；亦可提供作為12至17歲青少年追加劑接種使用。

指揮中心說明，目前已經開放青少年接種Novavax最為基礎劑，至於追加劑則於9月30日開始，與最後一劑疫苗間隔至少12週以上，且可與基礎劑不同廠牌。

台大醫院醫師李秉穎今日說明，Novavax是基因重組蛋白疫苗，和先前AZ腺病毒疫苗、莫德納與BNT的mRNA疫苗不同；以往可能有人接種mRNA疫苗出現嚴重不良反應如心肌炎等，這種情況就可以用Novavax作為基礎劑、追加劑等完成後續疫苗接種。

根據Novavax疫苗仿單所列不良反應，最常見為頭痛、噁心、嘔吐、注射部位疼痛等，都是輕微不良反應，至於比較擔心的發燒反應大概是6%，比起腺病毒、mRNA疫苗少很多，整體而言注射以後的不舒服副作用比mRNA疫苗要低，也是新冠疫苗當中副作用較少的疫苗。

▲指揮中心9/28說明Novavax臨床試驗第二劑接種後不良反應。（圖／指揮中心提供）