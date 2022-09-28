周玉蔻譏笑王鴻薇老公　昔日同業幫說話：難道阿扁也是吃軟飯？

▲資深媒體人周玉蔻（左起）與國民黨台北市議員王鴻薇北檢門口互罵。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻因指控前中國小姐張淑娟為國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞的女主角而挨告，卻在北檢跟國民黨市議員王鴻薇吵起來，周玉蔻譏笑王鴻薇的丈夫陶允正「吃軟飯」，事後王鴻薇的維基也遭竄改。資深媒體人黃光芹表示，誰不願意當個自由自在的媒體人？陶允正去幫自己的太太，算是自我犧牲，何況他掛有正職，若話真要這樣說，難道前總統陳水扁也是吃軟飯的？

針對被告，周玉蔻現身北檢想向張淑娟鞠躬道歉，站在一旁的王鴻薇出言開酸，兩人唇槍舌戰，周玉蔻出言攻擊，「妳老公吃了10幾年的軟飯」，王鴻薇則反嗆，「我老公愛我愛得要死，妳羨慕嗎？妳忌妒嗎？」互相叫罵長達約10分鐘。

黃光芹不滿表示，周玉蔻與王鴻薇互有攻防，她不予置評，唯獨傷及她的同業陶允正，話說得難聽，讓她很有意見，維基上的跟風惡整，更是毫無格調，「如果可以選擇的話，誰不願意當個自由自在的媒體人？小陶不當記者，去幫自己的太太，算是自我犧牲。何況他掛有正職，投入的時間更多。名正言順，怎能說人家是吃軟飯的？」

黃光芹也說，當初陳水扁和民進黨前主席林義雄因案入獄時，他們的夫人代夫出征。兩人出獄後，在幕後扮演推手。陳水扁在國會代刀，令妻子吳淑珍在台前表現亮眼。没有人會忽略他們在幕後的實質影響力，更不可能一而再、再而三，羞辱他們是吃軟飯的。真正了解民進黨歷史的人，都應該知道這段歷程。

黃光芹指出，周玉蔻曾經有過婚姻，應該不會、也不願意人家這麼羞辱自己的丈夫，再者，因王鴻薇曾經爭取立委初選未果，就要被奚落，但放眼國內政壇，周玉蔻其實也駡了賴清德、莊瑞雄、鍾佳濱等人，而像王世堅立委落敗後轉戰市議員，可能更不值她一屑。