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文湖線異常頻率高　北捷即日起「尖峰時段派員隨車」

▲▼台北捷運文湖線。（示意圖／記者袁茵攝）

▲台北捷運文湖線。（示意圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司統計，近期文湖線尖峰時段發生異常頻率較高，發生5分鐘以上延誤事件有4件，其中有3件發生在尖峰時段，5分鐘以下延誤事件10件，其中尖峰時段4件；面對文湖線異常狀況，台北捷運公司28日宣布，即日起至今年底上、下午尖峰時段，辛亥站至港墘站每部列車要派員隨車。

北捷28日表示，近期文湖線尖峰時段發生異常頻率確實較高，今年截至目前為止，文湖線電聯車異常發生5分鐘以上延誤事件有4件，3件發生於尖峰時段；5分鐘以下延誤事件共10件，發生於尖峰時段有4件，此外與2009年文湖線全線通車營運時相較，5分鐘以上延誤事件從30件降為近3年平均約3件，5分鐘以下延誤事件由67件降為近3年平均約11件。

▲▼文湖線電聯車通車迄今延誤件數。（圖／台北捷運公司提供）

▲文湖線電聯車通車迄今延誤件數。（圖／台北捷運公司提供）

面對23日早上8時27分文湖線六張犁站往動物園方向一部列車無法自動行駛，台北捷運公司提及，確認異常原因為輔助電力系統的電池充電纜線軍規接頭熔蝕，正展開為期一週的車隊專案檢查，將未符合標準的列車留車管制，並根據檢修優劣程度陸續汰換全車隊的軍規接頭，預計10月底物料到料後，3個月內完成更換。

北捷指出，執行中的預防檢修精進計畫，已鎖定文湖線較常發生故障的煞車系統、車門系統、輔助電力系統、轉向架等設備進行全面專案檢修，同時評估改採趨勢比較分析檢修工法，增加預警機制。

北捷說明，捷運系統設計採「失效自趨安全」（Fail-Safe）的觀念，當系統偵測到異常訊息，會立即啟動列車自動保護裝置暫停行駛，而文湖線又是精密的全自動無人駕駛系統，安全設計上更為敏感，為縮短萬一發生異常時的排除處理時間，即日起至今年底的上、下午尖峰時段，將暫時派員於辛亥站至港墘站間每部列車隨車應變，隨車人員遇有異常狀況時立即通報、處理、執行簡易故障排除、緊急時對列車旅客廣播或執行疏散作業，以維護旅客安全。

最後，北捷表示，對於文湖線列車各類機電設備皆依法規訂有檢修保養週期、標準作業程序，為確保列車營運安全及運轉穩定可靠，已針對性能趨勢下降或停產機電設備，評估執行系統重要零組件重置更新。

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