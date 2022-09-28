「胸口碎大石」肋骨砸不爛！　老師課堂模擬翻轉枯燥物理公式

記者魏有德／綜合報導

大陸一名物理老師劉華東為了增加課堂上的趣味，利用實際操作模擬「胸口碎大石」的原理，把枯燥的物理公式變得「活靈活現」。劉華東把「紅磚」搬到教室裡做實驗，經過示範後，還讓一名女學生上台實作，他表示，「做實驗能讓孩子們更容易理解知識點，也對物理課更感興趣。」

▲物理老師在課堂上模擬「胸口碎大石」原理。（圖／翻攝七環視頻，下同）

河南周口的物理老師劉華東上課時，用紅磚做實驗，模擬「胸口碎大石」的原理，他先將五層磚頭疊在手上，接著用木板模擬石塊，只見他右手拿著另一塊磚頭，精準地敲在木板上，木板瞬間斷裂，而壓在最底層的左手則是完好如初。

劉華東表示，最近在講物理學「動量」的知識，為了讓學生們梗快更好的累積知識點，突發奇想，用磚砸手的實驗，來模擬小時候看過的「胸口碎大石」表演，「實驗成功後，同學都躍躍欲試，特別是一位勇敢的女生，到講台上的實驗曬很震撼的。」

據了解，胸口碎大石是一種傳統民俗雜技，是在一名臥躺的的人胸口上，放一塊大石，另一人則拿著大槌把石塊敲碎。其原理是，所用石頭的質量很大，所以慣性也很大，因此，大槌很快的砸下後，受慣性影響，石塊的加速度很小，因此對下方的人不會產生巨大的壓力。