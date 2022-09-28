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社會 社會焦點 保障人權

軍營旁種4200株大麻「幕後黑手是松聯大老」　還自學栽培法

記者黃翊婷／綜合報導

警方日前在桃園龍潭陸軍601旅營區附近查獲一處廣達一甲地的大麻田，堪稱是查緝史上面積最大的，一共起出4200多株大麻，估計價值高達6億元。檢警進一步調查，發現幕後黑手竟是綽號「荔枝」的松聯幫大老吳來居，他帶著柯姓小弟當起「自耕農」，自學大麻栽種手法，去年嘗試失敗，今年5月捲土重來，沒想到就在準備收成之前被抓到。

桃園龍潭陸軍601旅營區。（圖／翻攝自Google地圖）

▲吳男在桃園龍潭陸軍601旅營區附近的農地種植大麻。（圖／翻攝自Google地圖）

檢警表示，由於事發地點地處偏僻、難靠近，檢警先是出動空拍機確認該地是大麻田，再調閱附近監視器過濾出入車輛，進而鎖定吳、柯兩人，並發動搜索行動將兩人逮捕，同時還查獲乾燥大麻花及烘乾設備。更讓檢警傻眼的是，因為大麻田廣達一甲地（1甲地= 2934坪，約為一個足球場大），吳、柯兩人忙不過來，居然還僱用6名逃逸外勞幫忙澆水、收成。

▲▼墨西哥也即將把大麻合法化。（示意圖／達志影像）

▲吳男對花卉頗有研究，還自學栽種大麻的方法。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

根據,《自由時報》報導，吳男全名吳來居、綽號荔枝，是松聯幫的大老，有毒品及傷害等多項前科，近年來退居幕後，改發展花卉興趣，還成立公司做起進出口花卉的生意，後來發現大麻頗受年輕族群歡迎，於是自學栽種手法、分株法，帶著小弟在軍營旁的農地嘗試栽種，但去年嘗試失敗，他今年5月捲土重來，卻在準備收成前被查獲，當時已有三分之二的大麻已經成熟。

檢警調查，這次的行動一共查獲4200多株大麻，估計價值高達6億元，堪稱是查緝史上面積最大的大麻田。檢方訊後已將吳男、柯男和6名移工共8人，全數聲押禁見獲准，接下來會繼續擴大追查；但對於其他案情細節，檢方僅低調表示，「偵查不公開」。

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