台南男女深夜騎車趕吃消夜　紅燈右轉遭警攔查起獲毒品

▲1對男女友人共騎機車吃宵夜，因紅燈右轉被長樂所攔下實施盤檢，發現持有毒品，2人尿檢呈現毒品反應，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名黃姓男子25日凌晨1時許，騎乘機車載乘鄭姓女姓友人欲前往中西區吃宵夜，因在民權路與臨安路口紅燈右轉，被帶班巡邏之長樂所所長施明昌攔下實施盤檢，竟發現持有毒品，2人尿檢呈現毒品反應，全案依毒品罪嫌送辦。

在員警攔檢過程發現鄭姓女子緊張到連身分資料也無法清楚說明，一打開機車置物箱竟發現內放了數根尚未使用之針筒，在員警請其打開手提包配合檢查，他們才配合從包包內拿出一筒白色塑膠罐，內放毒品海洛因0.4公克及安非他命0.6公克等2包物品，經員警將2人帶回實施毒品及尿液檢驗，均呈現一、二級毒品陽性反應。

據了解，黃、鄭2人深夜共乘機車準備前往吃宵夜，駕車中兩人歡喜聊天而未注意號誌燈號，在路口因違規紅燈右轉為員警攔下。後續在員警仔細盤檢中進而查獲毒品，且警方調查中發現鄭女也正接受毒癮戒治中，可惜未能堅定意志又沾碰毒品，也在調查過程勸戒其要澈底戒除。員警除就紅燈右轉之交通違規舉發，其應繳納新台幣600元以上1800元以下罰鍰外，全案將黃、鄭兩嫌依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌送辦，後續並將持續溯源追查毒品來源。